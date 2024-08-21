Павлин за 80 тыс. тенге: птицевод из Талдыкоргана рассказал о содержании экзотических птиц

Вот уже 8 лет житель области Жетісу занимается разведением экзотических птиц. Батыл Тілеубекұлы поделился историей о своем необычном хобби, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я развожу птиц не для прибыли, а ради своего удовольствия. Они необычайно красивы. Все, кто приходит в гости, наслаждаются их видом и фотографируются рядом с ними. Дети в восторге", - рассказал Батыл.

Экзотические птицы - любимчики птицеводов. Однако содержать их могут не все. Для этого нужно быть бережливым, иметь большой запас терпения и "гореть" этим делом.

Началось все с того, что 8 лет назад Батыл приобрел шесть яиц фазана. Заметив, что они неприхотливы в уходе, мужчина начал умножать их количество. Сегодня в питомнике размером в 102 квадратных метра обитают фазаны, павлины, карликовые курицы, перепелки и голуби.

Фазаны в питомнике. Фото: Из личного архива

Как оказалось, фазаны несут яйца по сезонам – с апреля по май, и по весу практически не отличаются от куриц. На их корм тратится около 20-30 тысяч тенге в месяц, рассказывает герой материала.

Любитель-птицевод отметил, что, продавая яйца фазанов, он покупает других птиц. На сегодняшний день яйца фазанов в среднем стоят 1000-3000 тенге. А яйца более редких видов этих птиц, таких как золотой, серебряный или лимонный фазан продаются дороже.

"Сейчас у меня обитают вместе с птенцами 48 фазанов, 50 перепел, 2 кеклика, 2 павлина, 9 карликовых куриц, 5 кучинских куриц и около 20 голубей. Зимой я утепляю питомник целлофаном. В таких помещениях даже при низких температурах очень сухо и вполне комфортно. Птицы быстро набирают вес и очень редко болеют", - говорит мужчина.

Что касается павлинов, то их содержание требует больших усилий.

Павлины. Фото: из личного архива

"Павлины — это не только красивые и грациозные птицы, но и требовательные в уходе. Чтобы обеспечить этим великолепным существам здоровую и комфортную жизнь, важно учитывать множество факторов", - отметил Батыл.

По его словам, павлины стоят около 80 тысяч тенге, а их яйца оцениваются в 5 тысяч тенге. Один из самых главных факторов в их содержании - это питание. Их нужно кормить специальными кормами, в которых содержится множество витаминов и минералов.

Павлины любят злаковые, такие как пшеница, кукуруза и овес. Также немаловажно жилье для птиц - оно должно быть просторным, комфортным и безопасным. Следить за гигиеной павлинов несложно, просто нужно уделять этому большое внимание: вовремя убирать вольер, часто менять воду и очищать резервуар от загрязнений.

Сам Батыл работает в строительном магазине. В хозяйстве ему помогают и домочадцы, его сын и дочь с удовольствием кормят и поят птиц, бережно ухаживая за ними. У талдыкорганского птицевода большие планы – он хочет расширить хозяйство, а в будущем - открыть большой зоопарк.