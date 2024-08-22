Грозит ли дефицит угля Казахстану, рассказали в Минпромышленности

Зампредседателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства рассказал, что делать казахстанцам, чтобы не испытать нехватку угля зимой, передает корреспондент NUR.KZ.

Турар Жолмагамбетов в СЦК сообщил, что в Казахстане уголь есть.

"Фактически уголь он есть. Чтобы вы понимали, мы входим в десятку стран мира по добыче и по разведке. У нас состав подвижной полностью готов. На местах акиматы готовы. Теперь вопрос заявок - если население будет ждать холода, "тогда куплю, зачем мне сейчас покупать" - тогда проблемы будут", - заявил он.

При этом он отметил, что один тупик может обслуживать не более ста машин.

"И если все будут ждать наступления холодов и только потом начинать закуп, появится спрос на 500 машин, тогда элементарно его не сможет обслужить региональный оператор. Поэтому мы говорим, чтобы заранее закупались, не дожидаясь холодов. А так в наличии уголь есть. Теперь наша задача распределить закуп угля. Вот сейчас август, сентябрь - максимально увеличить запасы не только в самих тупиках, но и еще и у населения чтобы он был", - резюмировал спикер.

Добавим, также Турар Жолмагамбетов рассказал о стоимости угля в регионах. По его словам, коридор от ключевых поставщиков составляет от 7,1 тыс. тенге до 9 тыс. тенге. В регионах, где потребители обращаются к региональным угольным операторам, цены колеблются от 8 до 26 тыс. тенге.

Отметим, что в сентябре 2022 года в Казахстане вводился запрет на вывоз угля.

Власти тогда отмечали, что такое решение было связано с обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи.

С мая с 2023 года снова был введен запрет на вывоз угля. После данную меру только продлевали.

В преддверии прошлой зимы казахстанцев, которые отапливают свои дома углем, предупредили, что за год он подорожал на 12%.