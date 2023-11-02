Уголь сильно подорожал в Казахстане

В преддверии зимы казахстанцам, которые отапливают свои дома углем, нужно быть готовым к тому, что за год он подорожал на 12%. Где зафиксирован самый сильный рост цен, узнали журналисты NUR.KZ.

За январь-сентябрь текущего года в Казахстане было добыто порядка 84,8 млн тонн каменного угля. Это на 2,1% меньше, чем было в аналогичном периоде 2022 года.

Стоит отметить, что, несмотря на снижение объемов, казахстанские шахтеры смогли обеспечить страну углем практически на 100%.

Впрочем, цены на это твердое топливо все равно за год заметно выросли – по итогам сентября на 3% за месяц. Это самое заметное месячное подорожание почти за 2 года.

Месячный рост цен на уголь. Инфографика: energyprom.kz

В годовом разрезе каменный уголь подорожал сразу на 12,3%. Это больше, чем было в сентябре 2022 года, когда инфляция в стране била рекорды.

Сильнее всего цены выросли в Актюбинской области – на 39,2%. Следом идут Туркестанская область и Алматы – на 28,8% и 23,5% соответственно.

Наименьшее подорожание зафиксировано в Алматинской (на 2,3%) и Карагандинской (на 3,7%) областях. В Западно-Казахстанской области цены за год не изменились, а в Жамбылской области, наоборот, уменьшились (на 3,6%).

Рост цен на уголь в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, рост цен на уголь фиксировался уже в конце лета. Ранее мы рассказывали о средних ценах, по которым твердое топливо реализуется в стране.