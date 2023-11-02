Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Уголь сильно подорожал в Казахстане

Опубликовано:

Рабочий в перчатках держит уголь
Уголь. Иллюстративное фото: Monty Rakusen/Getty images

В преддверии зимы казахстанцам, которые отапливают свои дома углем, нужно быть готовым к тому, что за год он подорожал на 12%. Где зафиксирован самый сильный рост цен, узнали журналисты NUR.KZ.

За январь-сентябрь текущего года в Казахстане было добыто порядка 84,8 млн тонн каменного угля. Это на 2,1% меньше, чем было в аналогичном периоде 2022 года.

Стоит отметить, что, несмотря на снижение объемов, казахстанские шахтеры смогли обеспечить страну углем практически на 100%.

Впрочем, цены на это твердое топливо все равно за год заметно выросли – по итогам сентября на 3% за месяц. Это самое заметное месячное подорожание почти за 2 года.

Месячный рост цен на уголь в Казахстане
Месячный рост цен на уголь. Инфографика: energyprom.kz

В годовом разрезе каменный уголь подорожал сразу на 12,3%. Это больше, чем было в сентябре 2022 года, когда инфляция в стране била рекорды.

Сильнее всего цены выросли в Актюбинской области – на 39,2%. Следом идут Туркестанская область и Алматы – на 28,8% и 23,5% соответственно.

Наименьшее подорожание зафиксировано в Алматинской (на 2,3%) и Карагандинской (на 3,7%) областях. В Западно-Казахстанской области цены за год не изменились, а в Жамбылской области, наоборот, уменьшились (на 3,6%).

Рост цен на уголь в Казахстане
Рост цен на уголь в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, рост цен на уголь фиксировался уже в конце лета. Ранее мы рассказывали о средних ценах, по которым твердое топливо реализуется в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2043786-ugol-silno-podorozhal-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.