Запрет на вывоз угля вновь введут в Казахстане

Уголь. Иллюстративное фото: Tim Wright / Getty Images

Министерство индустрии и инфраструктурного развития подготовило приказ о запрете на вывоз угля из Казахстана. Документ опубликован в эталонном контрольном банке НПА РК.

3 мая глава МИИР подписал приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза угля и лигнита".

Согласно документу с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев запретят вывозить автомобильным транспортом:

уголь каменный;

брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – код ТН ВЭД ЕАЭС) 2701);

лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (код ТН ВЭД ЕАЭС 2702).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Отметим, что в сентябре 2022 года в Казахстане вводился запрет на вывоз угля. Власти отмечали, что такое решение было связано с обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи.

Данная временная мера была направлена на предотвращение нехватки угля в период активного спроса со стороны населения и коммунально-бытового сектора.

Также напомним, что в январе текущего года Минэнерго, Минфин, МВД и КНБ Казахстана подписали приказ, согласно которому запрет на вывоз из страны бензина и дизтоплива продлен еще на шесть месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2020694-zapret-na-vyvoz-uglya-vnov-vvedut-v-kazahstane/