Власти Казахстана вновь продлят запрет на вывоз угля автотранспортом

Запрет на вывоз угля автотранспортом из Казахстана будет продлен, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства.

Как сообщили в Минпромышленности, запрет продлевается в целях исключения дефицита угля для населения в период прохождения отопительного сезона.

Запрет продлевается с 26 ноября текущего года сроком на шесть месяцев, в частности, на:

уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код ТН ВЭД 2701) ;

; лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (код ТН ВЭД 2702).

"Целесообразность установления запрета на вывоз угля автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан была рассмотрена и поддержана за заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК) от 20 сентября 2023 года", - отметили в министерстве.

Напомним, запрет на вывоз угля ввели в Казахстане в середине мая этого года.

В сентябре 2022 года в Казахстане также вводился запрет на вывоз угля. Власти тогда отмечали, что такое решение было связано с обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи.