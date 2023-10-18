Власти Казахстана вновь продлят запрет на вывоз угля автотранспортом
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Запрет на вывоз угля автотранспортом из Казахстана будет продлен, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства.
Как сообщили в Минпромышленности, запрет продлевается в целях исключения дефицита угля для населения в период прохождения отопительного сезона.
Запрет продлевается с 26 ноября текущего года сроком на шесть месяцев, в частности, на:
- уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код ТН ВЭД 2701);
- лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (код ТН ВЭД 2702).
"Целесообразность установления запрета на вывоз угля автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан была рассмотрена и поддержана за заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК) от 20 сентября 2023 года", - отметили в министерстве.
Напомним, запрет на вывоз угля ввели в Казахстане в середине мая этого года.
В сентябре 2022 года в Казахстане также вводился запрет на вывоз угля. Власти тогда отмечали, что такое решение было связано с обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041607-vlasti-kazahstana-vnov-prodlyat-zapret-na-vyvoz-uglya-avtotransportom/