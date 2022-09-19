Введен запрет на вывоз угля из Казахстана автомобильным транспортом

Уголь. Иллюстративное фото: Frank Rothe/Getty Images

Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана принят приказ об ограничении вывоза из страны угля автомобильным транспортом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Как пояснили в ведомстве, это временная мера. Она вводится в связи с обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи.

Решение выработано совместно с угольными разрезами и акиматами регионов для достижения целей предстоящего отопительного сезона.

По информации министерства, введение ограничений направлено на предотвращение нехватки угля в период активного спроса со стороны населения и коммунально-бытового сектора.

Напомним, о введении такого запрета в МИИР задумались еще летом - комитет индустриального развития подготовил соответствующий проект приказа.

Также отметим, что в министерстве казахстанцев призывали заранее запастись углем перед отопительным сезоном.

На днях в МИИР рассказали о ценах на уголь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988450-vveden-zapret-na-vyvoz-uglya-iz-kazahstana-avtomobilnym-transportom/