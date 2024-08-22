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Почему в Казахстане подорожал уголь, объяснили в Минпромышленности

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Рабочий в перчатках держит уголь
Уголь. Иллюстративное фото: Monty Rakusen/Getty images

Зампредседателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Казахстана Турар Жолмагамбетов рассказал о стоимости угля в регионах, передает корреспондент NUR.KZ.

Турар Жолмагамбетов рассказал, сколько стоит уголь в разрезах Казахстана.

"Сегодня коридор от ключевых поставщиков составляет от 7,1 тыс. тенге до 9 тыс. тенге. Если по ключевым поставщикам: "Шубарколь Комир" - 8 тыс. тенге (по сравнению с прошлым годом есть рост на 900 тенге), "Каражыра" - 8,7 тыс. тенге (рост идет на 200 тенге), "Майкубен-Вест" - 7 тыс. 750 тенге (имеется рост на 650 тенге), "Шубарколь премиум" - 9 тыс. тенге (стоимость без изменения)", – сообщил он.

В регионах, где потребители обращаются к региональным угольным операторам, цены колеблются от 8 до 26 тыс. тенге.

"Здесь разбег достаточно большой. Те населенные пункты, которые находятся в пределах досягаемости самого разреза, недалеко расположены, они приобретают напрямую у разреза, самовывозом. Оттого и цены – 8 тыс. тенге.

Однако у нас есть отдаленные регионы, которые достаточно далеко расположены от угольных разрезов, плюс в этих регионах еще может и не быть железнодорожного тупика. Здесь уже наблюдаются другие факторы, и на стоимость может повлиять и стоимость дизельного топлива", – пояснил Жолмагамбетов.

Отметим, что в сентябре 2022 года в Казахстане вводился запрет на вывоз угля.

Власти тогда отмечали, что такое решение было связано с обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи.

С мая с 2023 года снова был введен запрет на вывоз угля. После данную меру только продлевали.

В преддверии прошлой зимы казахстанцев, которые отапливают свои дома углем, предупредили, что за год он подорожал на 12%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152041-pochemu-v-kazahstane-podorozhal-ugol-obyasnili-v-minpromyshlennosti/

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