В Минтрансе высказались о частых повреждениях самолетов в Казахстане

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев прокомментировал частые повреждения казахстанских самолетов, которые происходили в последнее время в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"Не нужно это позиционировать как противостояние между авиакомпаниями и аэропортами. Мы все делаем одну и ту же работу. Да, такие факты бывают, потому что интенсивность полетов растет. Каждый год у нас рост рынка перевозки пассажиров составляет 20-25 %. Соответственно, и рост числа инцидентов", - сообщил вице-министр Ластаев.

Спикер акцентировал внимание на том, что по каждому случаю проводится расследование: определяют виновных, принимают меры, чтобы избежать повторения таких ситуаций, проводят тренинги для сотрудников.

"Да, в августе достаточно много происшествий - пять воздушных судов побито градом, два или три воздушных судна разных авиакомпаний повреждены за счет техники, одно воздушное судно, когда был шторм, повреждено контейнером.

Разные причины... Но так сложилось, что именно в августе, когда пиковый период перевозок, произошли эти ситуации. Но по каждой проводим расследование, чтобы такое не повторилось", - заверил Талгат Ластаев.

Напомним, недавно в аэропорту столицы были зафиксированы инциденты с повреждениями самолетов. Так, 5 августа это случилось с самолетом FlyArystan - была повреждена задняя входная дверь судна из-за неправильного обращения с трапами. Инцидент привел к вынужденной стоянке самолета на несколько дней.

Перед этим в аэропорту техника повредила фюзеляж самолета авиакомпании SCAT. Из-за инцидента перевозчику пришлось изменить расписание 20 рейсов, вылетающих из Астаны.

А недавно из-за непогоды повредилось воздушное судно Air Astana.

В Минтранспорта после всех инцидентов заявили, что проведут внеплановую инспекцию в аэропорту столицы.