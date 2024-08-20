Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Участок на побережье Каспия за 445 млн тенге вернули государству

Опубликовано:

Побережье Каспийского моря
Каспийское море. Иллюстративное фото: Mansoreh Motamedi / Getty Images

В Мангистауской области в госсобственность вернули участок на берегу Каспия. Его оценочная стоимость - 445 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области провел внеплановую проверку в отношении ТОО, сообщается на официальном сайте МСХ.

Результат показал, что земельный участок в 50 га, предназначенный для строительства и размещения нефтяного терминала, длительное время не использовался по назначению.

Участок расположен на побережье Каспийского моря в Каракиянском районе. Оценочная стоимость - 445 млн тенге.

Собственнику земельного участка выдали предписание об устранении нарушения. Однако оно исполнено не было, из-за чего собственника обязали выплатить штраф 345 тысяч тенге.

После этого был подан иск в суд об изъятии земельного участка в госсобственность. Требование удовлетворено, решение суда вступило в законную силу.

Ранее в прокуратуре Туркестанской области сообщили о возврате в государственную собственность водозаборного канала стоимостью 13 млрд тенге. Информацию позже прокомментировали в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

В феврале в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.

В июле в Шымкенте в государственную собственность был возвращен участок рядом с парком стоимостью почти в 47 млн тенге. Чуть позже в мегаполисе вернули имущество и акции на 5,9 млрд тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151127-uchastok-na-poberezhe-kaspiya-za-445-mln-tenge-vernuli-gosudarstvu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie