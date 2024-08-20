Участок на побережье Каспия за 445 млн тенге вернули государству
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В Мангистауской области в госсобственность вернули участок на берегу Каспия. Его оценочная стоимость - 445 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.
Департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области провел внеплановую проверку в отношении ТОО, сообщается на официальном сайте МСХ.
Результат показал, что земельный участок в 50 га, предназначенный для строительства и размещения нефтяного терминала, длительное время не использовался по назначению.
Участок расположен на побережье Каспийского моря в Каракиянском районе. Оценочная стоимость - 445 млн тенге.
Собственнику земельного участка выдали предписание об устранении нарушения. Однако оно исполнено не было, из-за чего собственника обязали выплатить штраф 345 тысяч тенге.
После этого был подан иск в суд об изъятии земельного участка в госсобственность. Требование удовлетворено, решение суда вступило в законную силу.
Ранее в прокуратуре Туркестанской области сообщили о возврате в государственную собственность водозаборного канала стоимостью 13 млрд тенге. Информацию позже прокомментировали в Министерстве водных ресурсов и ирригации.
В феврале в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.
В июле в Шымкенте в государственную собственность был возвращен участок рядом с парком стоимостью почти в 47 млн тенге. Чуть позже в мегаполисе вернули имущество и акции на 5,9 млрд тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151127-uchastok-na-poberezhe-kaspiya-za-445-mln-tenge-vernuli-gosudarstvu/