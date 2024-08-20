Участок на побережье Каспия за 445 млн тенге вернули государству

В Мангистауской области в госсобственность вернули участок на берегу Каспия. Его оценочная стоимость - 445 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области провел внеплановую проверку в отношении ТОО, сообщается на официальном сайте МСХ.

Результат показал, что земельный участок в 50 га, предназначенный для строительства и размещения нефтяного терминала, длительное время не использовался по назначению.

Участок расположен на побережье Каспийского моря в Каракиянском районе. Оценочная стоимость - 445 млн тенге.

Собственнику земельного участка выдали предписание об устранении нарушения. Однако оно исполнено не было, из-за чего собственника обязали выплатить штраф 345 тысяч тенге.

После этого был подан иск в суд об изъятии земельного участка в госсобственность. Требование удовлетворено, решение суда вступило в законную силу.

Ранее в прокуратуре Туркестанской области сообщили о возврате в государственную собственность водозаборного канала стоимостью 13 млрд тенге. Информацию позже прокомментировали в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

В феврале в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.

В июле в Шымкенте в государственную собственность был возвращен участок рядом с парком стоимостью почти в 47 млн тенге. Чуть позже в мегаполисе вернули имущество и акции на 5,9 млрд тенге.