Участок почти за 47 млн тенге в центре Шымкента вернули государству

В Шымкенте в государственную собственность вернули участок рядом с парком стоимостью почти в 47 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Комитета по управлению земельными ресурсами.

На сайте Комитета по управлению земельными ресурсами появилась информация о возвращении в собственность государства земельного участка в Шымкенте.

В сообщении говорится, что прокуратура Шымкента внесла представление в городской департамент по управлению земельными ресурсами об устранении нарушений.

"Изучен земельный участок, принадлежащий ТОО "REAL PACK". Данный участок, согласно утвержденному генеральному плану города Шымкента, расположен в зоне земель общего пользования.

В ходе изучения установлено, что земельный участок общего пользования площадью 0,9326 га, примыкающий к парку, предоставлен с грубейшими нарушениями земельного законодательства Республики Казахстан.

На основании этого департаментом направлено исковое заявление в суд о признании правоустанавливающих документов недействительными", - информирует Комитет.

По данным сайта, 4 июня суд удовлетворил иск департамента. Кадастровая оценка земельного участка, возвращенного в государственную собственность, составляет 46 853 824 тенге.

Изъятый участок в Шымкенте. Фото: Комитет по управлению земельными ресурсами

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что в 2024 году в Казахстан вернули 312 млрд активов, в том числе 63 млрд - из-за рубежа. Также прокуроры изъяли земли олигополий на 50 млрд.

Напомним, в мае прокуратура Алматы выявила и вернула в госсобственность земельные участки, незаконно предоставленные в природном парке "Медеу". А в Жамбылской области судом были возвращены 16 незаконно отчужденных земель по делу, связанному с АО "БТА Банк" и Мухтаром Аблязовым.

В середине февраля сообщалось, что прокуроры вернули в собственность государства санаторий "Казахстан" в Алматы. Экс-директора учреждения и еще ряд лиц осудили за присвоение денег.

Также мы писали о том, что в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.