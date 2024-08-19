Незаконную передачу водоканала за 13 млрд тенге в частную собственность опровергли в Минводы

Ранее в прокуратуре Туркестанской области сообщили о незаконной передаче водозаборного канала в частную собственность. В Министерстве водных ресурсов информацию опровергли, пишет корреспондент NUR.KZ.

Ранее прокуратура Туркестанской области сообщила о возврате в государственную собственность водозаборного канала стоимостью 13 млрд тенге. По информации госоргана, объект был безвозмездно был передан Туркестанским филиалом "Казводхоз" одному из ТОО.

Однако информацию о передаче канала "Казводхозом" в частную собственность опровергли в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

"Во-первых, машинный канал в частную собственность ТОО "СК-Парасат" не передавался и информация о его возврате в госсобственность является недостоверной.

Во-вторых, речь идет о договоре с ТОО "СК-Парасат" от 26 июня 2023 года №1, который касается очистки от илистых и пескообразных отложений части русла канала и прилегающей территорий ГНС-1 .

Учитывая, что вопреки условиям заключенного договора ТОО начало самовольную добычу и последующую реализацию песка с прилегающих к каналу территорий (данная незаконная деятельность привела к нарушению экологии и конструктивной части канала), РГП "Казводхоз" в октябре 2023 года начал процедуру расторжения данного договора", - говорится в сообщении ведомства.

Иски в судебные органы по расторжению договора очистки русла канала подавались от имени РГП "Казводхоз". По итогам заявлений возбуждено уголовное дело в отношении ТОО "СК-Парасат" по части 2 статьи 334 УК РК. Дело находится на стадии досудебного расследования.

Наряду с этим природоохранная прокуратура Туркестанской области осуществила проверку деятельности ТОО и предписала устранить нарушения.

Позже Комитет водного хозяйства в апреле направил иск в СМЭС Астаны. В ходе судебного разбирательства в качестве третьего лица был привлечен прокурор Специализированной природоохранной прокуратуры Туркестанской области.

25 июля апелляционная судебная коллегия Астаны отменила решение суда первой инстанции, тем самым сделку между сторонами признали недействительной.

Между тем в феврале "Казводхоз" направил заявление в Генпрокуратуру, Антикор и АФМ для принятия мер по факту неправомерных действий бывших должностных лиц РГП "Казводхоз" и незаконной предпринимательской деятельности ТОО "СК-Парасат".

Отметим, в феврале в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.

В июле в Шымкенте в государственную собственность был возвращен участок рядом с парком стоимостью почти в 47 млн тенге. Чуть позже в мегаполисе вернули имущество и акции на 5,9 млрд тенге.