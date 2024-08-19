Водозаборный канал на 13 млрд тенге вернули в госсобственность в Туркестанской области
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В Туркестанской области в государственную собственность был возвращен водозаборный канал стоимостью 13 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.
В апелляционной судебной коллегии Астаны удовлетворили жалобу специализированной природоохранной прокуратуры Туркестанской области о признании недействительным договора о безвозмездной передаче госимущества.
Согласно документу от 2023 года, водозаборный канал "20 лет независимости" в 13,9 км и стоимостью 13 млрд тенге безвозмездно был передан Туркестанским филиалом "Казводхоз" одному из ТОО, сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.
Отмечается, что основанием для вмешательства прокуроров послужили нарушения прав и законных интересов крестьянских хозяйств-предпринимателей двух районов районов, получающих оросительную воду через канал.
Новый собственник ненадлежащим образом осуществлял эксплуатацию канала, объект не очищался, вывозился песок, укрепляющий дамбу, из-за чего нарушалась ее целостность.
Отметим, в феврале в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.
В июле в Шымкенте в государственную собственность был возвращен участок рядом с парком стоимостью почти в 47 млн тенге. Чуть позже в мегаполисе вернули имущество и акции на 5,9 млрд тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2150548-vodozabornyy-kanal-na-13-mlrd-tenge-vernuli-v-gossobstvennost-v-turkestanskoy-oblasti/