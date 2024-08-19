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Лицензии трех колледжей приостановили в Карагандинской области

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Студенты в аудитории
Студенты в аудитории. Иллюстративное фото: Skynesher/Getty Images

По результатам проверки прокуратурой учебных заведений в Карагандинской области выявлено много нарушений, лицензии трех учреждений приостановлены, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на официальной странице прокуратуры Карагандинской области, в ходе проверок учебных заведений города Темиртау были установлены факты нарушений обязательных стандартов в образовательной и медицинской сферах.

В частности, в педагогической деятельности участвовали преподаватели без квалификационных категорий и прохождения курсов повышения квалификации. Также не проводились обязательные проверки на наличие судимости, медицинские противопоказания, а также на состояние на психиатрическом и наркологическом учетах.

Уставные документы учебных заведений не соответствовали установленным требованиям, нарушены процедуры приема и зачисления студентов. Обнаружены случаи хранения лекарственных и медицинских изделий с истекшим сроком годности.

Например, в Технико-экономическом колледже 12 педагогов преподавали без повышения квалификации, а 5 преподавателей Высшего политехнического колледжа не имели квалификационных категорий вовсе.

По актам надзора прокуратуры действия государственных лицензий на образовательную деятельность трех учебных организаций были приостановлены. Виновные лица привлечены к ответственности, права более 4 тысяч учащихся защищены.

Напомним, в конце июля мы писали о том, что получавший субсидии колледж в СКО едва не закрылся. 80% студентов в нем обучаются за счет государства, но новых учеников в колледж принимать отказались, объяснив решение тем, что дело стало невыгодным. В итоге вмешалось управление образования: закрытие колледжа отсрочили на год, после чего студентов обещают перевести в другие колледжи.

Ранее сообщалось, что скандал разгорелся вокруг алматинской республиканской школы "Жас улан". Учебное заведение преобразуют в колледж, однако родители учеников этим недовольны.

Также в Алматы разгорелся скандал вокруг школы-интерната олимпийского резерва: уволенные повара учреждения заявляют, что их несправедливо обвинили в краже продуктов.

До этого в одной из спортшкол Астаны детей незаконно отчисляли. Сообщается, что руководство спортшколы в связи с несдачей ежегодных контрольно-переводных нормативов отчислило несовершеннолетних спортсменов. Только после жалоб родителей в дело вмешалась прокуратура и воспитанники были восстановлены в спортшколе.

В июне Министерство просвещения озвучило те специальности, которые будут востребованы в 2024-2025 учебном году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150563-licenzii-treh-kolledzhey-priostanovili-v-karagandinskoy-oblasti/

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