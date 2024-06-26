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Минпросвет назвал самые востребованные специальности в Казахстане

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Девушка и другие студенты в библиотеке
Девушка и другие студенты готовятся к занятиям в библиотеке. Фото: Freepik

Министерство просвещения озвучило те специальности, которые будут востребованы в 2024-2025 учебном году, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает профильное ведомство в Telegram-канале, в Казахстане стартовал прием документов в организации технического и профессионального образования.

Отмечается, что в новом учебном году по государственному образовательному заказу планируется принять 145 тысяч абитуриентов, что на 10 тысяч человек больше по сравнению с предыдущим годом.

"Государственный образовательный заказ увеличен по техническим специальностям: геология, машиностроение, энергетика, IT, металлургия, транспорт и другие.

Вместе с тем вот уже третий год абитуриентов колледжей принимают и по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. Ежегодно по 10 тысяч студентов, что позволит выпускать специалистов по запросам рынка труда", — отмечается в сообщении ведомства.

Также, по данным Минпросвещения, с этого года будет увеличен и расширен перечень квот для приема в колледжи:

  • для лиц с инвалидностью I или II группы, с инвалидностью с детства;
  • для детей с инвалидностью и для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью I или II группы;
  • для граждан Казахстана, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву.

В ведомстве напомнили, что подать заявление абитуриентам колледжей возможно двумя способами: бумажном в колледже и электронном через портал egov.kz.

Для зачисления в колледж выпускники 9 классов могут подать документы с 25 июня по 18 августа, а выпускники 11 классов с 25 июня по 20 августа.

Напомним, ранее были опубликованы пороговые баллы по итогам ЕНТ для каждого вуза при поступлении на бесплатное обучение.

Ознакомиться со списком вузов и их минимальным пороговым баллом можно по данной ссылке.

Напомним, Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане 16 мая и продлится до 5 июля. Сдают его в 14 регионах страны, при этом в связи с режимом ЧС, объявленным в 6 областях, регистрация на участие в тестировании была продлена до 20 мая, а сами тесты пройдут до 12 июля.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования поделились промежуточными результатами ЕНТ. Пороговый балл на тот момент сумели набрать 75% сдающих.

3 июня стало известно, что кентауский абитуриент Айдос Кожанов прошел Единое национальное тестирование и набрал самый высокий балл по стране. Он набрал 138 из 140 возможных баллов.

В январе текущего года мы писали, что пороговые баллы в этом году такие же, как и в предыдущем: не менее 50 баллов, и не менее 65 баллов для поступления в национальные вузы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2124282-minprosvet-nazval-samye-vostrebovannye-specialnosti-v-kazahstane/

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