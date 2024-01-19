"Дайте закончить обучение": скандал разгорелся вокруг военной школы в Алматы (видео)

Скандал разгорелся вокруг алматинской республиканской школы "Жас улан". Учебное заведение преобразуют в колледж, однако родители учеников этим недовольны, передает телеканал "Алматы".

Как рассказали родители курсантов журналистам, их дети занимались по особой программе и всерьез готовились связать свою жизнь с армией. Теперь же, когда у старшеклассников всего через несколько месяцев экзамены, они узнали, что школу перепрофилируют в колледж. Это значит, что курсантам придется перевестись в обычные школы, а они к этому не готовы.

Родители со слезами на глазах просят руководство позволить детям завершить обучение.

"Мой мальчик всегда так старался. Учился. Занимался спортом. Я усыновила его, когда он стал сиротой. С детства он мечтал быть военным. Как он радовался, когда поступил в эту школу, вы не представляете.

А теперь что с ним будет? Как он вернется к обычной жизни? Он же не привык совсем. Пожалуйста, я умоляю вас, дайте моему ребенку закончить обучение", - пожаловалась родитель Кулян Сердешкызы.

Оказалось, о том, что школа будет преобразована в колледж, родителей и учащихся предупредили заранее. Но многие надеялись, что успеют завершить обучение.

"Многие родители сразу же на тот момент поехали в Астану, в военный колледж, и сразу поступили туда. Некоторые родители, возможно, думали, что через год изменения не будет. Но на данный момент все пока остается в силе.

Многие этим удовлетворены и забирают детей, потому что определенный результат есть. Дети сравнили, что такое обычная гражданская школа и что такое военная школа", - рассказал начальник Алматинской республиканской школы "Жас улан" им. Б. Момышулы Нурлыхан Ерекешев.

Несмотря на рвение "жасулановцев" и желание родителей, администрация школы не вправе решать вопросы о перепрофилировании. Однако учитывая многочисленные просьбы, в дело вмешалось Министерство обороны страны.

"Три республиканские школы "Жас улан" планируется преобразовать в военные колледжи. В настоящее время в республиканских школах "Жас улан" Алматы и Караганде продолжают обучаться ученики 10-11 классов. Мы им предоставляем возможность завершить обучение.

Но в перспективе они (школы - прим. ред.) будут преобразованы в военные колледжи. Это будет происходить поэтапно", - сообщил заместитель начальника департамента Министерства обороны РК Талгат Калишев.

В итоге нынешние учащиеся станут последними выпускниками военных школ "Жас улан" до преобразования. Что касается шымкентской школы, то набор там был прекращен заранее, а потому в этом году она будет перепрофилирована в колледж.

На сайте "Электронного правительства" указано, что в ведение Министерства обороны РК находились три республиканские школы "Жас улан":

Алматинская республиканская школа "Жас улан" имени Бауыржана Момышулы;

Карагандинская республиканская школа "Жас улан" имени Дважды Героя Советского Союза Т.Я. Бегельдинова;

Шымкентская республиканская школа "Жас улан" имени Героя Советского Союза Сабира Рахимова.

Отмечается, что школы "Жас улан" являются учебными заведениями, реализующими программу общего среднего образования с углубленным изучением государственного, иностранного языков, военных дисциплин и усиленной физической подготовкой.

Жизнедеятельность школ организована по интернатной системе с круглосуточным пребыванием учащихся и их полным обеспечением за счет бюджетных средств.

В школы принимались юноши не моложе 15, но не старше 16 лет на год поступления, окончившие в год поступления 9 (10 классов по программе 12-летнего обучения) классов организации среднего образования и получившие свидетельство об окончании основного среднего образования. Для поступления юноши должны были пройти пять этапов отбора.

На сайте Минобороны РК сообщается, что в 2021 году школа "Жас улан" в Астане была преобразована в Военной колледж. Поступить в колледж можно на конкурсной основе.

Военное учебное заведение реализует образовательные программы технического и профессионального образования по трем специальностям:

автоматизация и инфокоммуникационные технологии в военном деле,

техническое обслуживание вооружения и военной техники,

менеджмент младшего звена в военном деле.

Срок обучения составляет два года и десять месяцев.

Выпускникам выдается диплом государственного образца с квалификацией по специальности и присваивается воинское звание "младший сержант". Они будут направлены в воинские части для прохождения воинской службы на различных должностях сержантского состава.