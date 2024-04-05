"Не дает нам покоя": в Алматы разгорелся скандал вокруг школы-интерната олимпийского резерва

В Алматы разгорается скандал вокруг школы-интерната олимпийского резерва: уволенные повара учреждения заявляют, что их несправедливо обвинили в краже продуктов, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, некоторые повара республиканской спортшколы остались без работы. По словам экс-сотрудников, руководство спортшколы обвинило их в краже продуктов, после чего были уволены 7 из 14 сотрудников кухни.

"Заведующая кухней не дает нам покоя уже с 2008 года, как устроилась к нам. Придирается за каждую мелочь. Нецензурно выражается. Если обед не нравится, может ударить повара. Она издевалась как могла. А теперь говорит, что мы воровали продукты", — отмечает одна из уволенных поваров Толганай Нурсалимова.

При этом уволенные женщины заявляют, что кражей занималась заведующая кухней, которая якобы вывозила продукты на машине, а в обмен на молчание разрешала подчиненным забирать остатки еды и овощи. Но потом в школе произвели проверку.

"Мы брали остатки продуктов. Она сама давала нам: "Можете забирать остатки продуктов". Она сама нас подставила, если грубо говоря. Мы брали там хлеб, молоко. По мелочи. У нее нет субординации. Если у нее настроения нет, то все, сразу начинает материть", — отмечает другой уволенный сотрудник Салтанат Рысмендиева.

Среди уволенных и Айгуль Аубекова, которая проработала поваром в спортшколе 10 лет. Женщина утверждает, что заведующая кухней пользовалась служебным положением.

"Нас обвинили в том, что мы незаконно вынесли какую-то часть продуктов. Хлеб, картошка. Где-то в сумме 2-3 тысяч. Мы не украли. Нам выдавала сама Куралай Сарсенбековна. Понимаете, можно ли выжить на эти деньги?

Она швыряла в нас тарелки с едой прямо. Мы лично для нее готовили. Так как она не хотела есть приготовленную для детей еду. Специально для нее повара составляли меню, готовили для нее. Если не понравилось, она швыряла тарелки, материла по-всякому, избивала", — заявляет Айгуль Аубекова.

Уволенные повара отправились напрямую к директору учреждения. Однако выслушивать бывших сотрудников в школе-интернате не стали. Руководство спортшколы считает, что факт кражи доказан, и ничего поделать с этим нельзя.

"Я выслушал все стороны. Попытался разобраться в этом инциденте. Мы изучили видео с камер наблюдения. Кража продуктов подтвердилась. Мы создали комиссию. Сотрудники свою вину полностью признали. Мы их освободили от работы. Проверили заведующую кухней. Обвинения в ее адрес не подтвердились", — отметил директор республиканской специализированной школы-интерната олимпийского резерва Алматы Сагат Сырлыбаев.

Между тем уволенные повара намерены доказывать свою невиновность и обращаться за справедливостью в Министерство туризма и спорта.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что в одной из спортшкол Астаны детей незаконно отчисляли. Сообщается, что руководство спортшколы в связи с несдачей ежегодных контрольно-переводных нормативов отчислило несовершеннолетних спортсменов. Только после жалоб родителей в дело вмешалась прокуратура и воспитанники были восстановлены в спортшколе.

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По словам родителей курсантов, их дети занимались по особой программе и всерьез готовились связать свою жизнь с армией, а когда школу перепрофилируют в колледж, курсантам придется перевестись в обычные школы. В дело вмешалось Министерство обороны страны. Сообщалось, что нынешние учащиеся станут последними выпускниками военных школ "Жас Улан" до преобразования.

В сентябре прошлого года в Караганде учитель истории одной из школ заявил о фиктивном проведении уроков "Патриотизма и глобальных компетенций" в одном из своих классов. После этого учебным заведением заинтересовались в прокуратуре.