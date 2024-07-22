"Учить стало невыгодно": получавший субсидии колледж в СКО едва не закрылся

В Петропавловске на грани закрытия оказался колледж, в котором учились более 300 студентов. В итоге в дело вмешалось управление образования, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала, в колледже Северо-Казахстанского университета учатся 310 студентов. Сообщается, что 80% детей здесь обучаются за счет государства.

"Только в минувшем году колледжу выделили больше 280 миллионов бюджетных тенге. Но вот на новый учебный год документы у абитуриентов принимать внезапно перестали. Решение объяснили тем, что бизнес в сфере образования оказался убыточным. Здесь обучали шести специальностям, большинство из которых эксклюзивны для региона.

Продолжать учиться на дизайнеров интерьера, переводчиков, менеджеров и делопроизводителей-архивоведов оказалось негде", - сообщил телеканал.

Руководитель Управления образования акимата Северо-Казахстанской области Айнагуль Сураганова заявила, что закрытие колледжа отсрочили на год, после чего студентов обещают перевести в другие колледжи.

"Управлением образования Северо-Казахстанской области проведены переговоры с учредителем. На сегодня принято решение о сохранении статуса и контингента учащихся на предстоящий 2024-2025 учебный год.

В течение учебного года другими частными и государственными колледжами будут подаваться документы на получение разрешительных документов для того, чтобы дети в последующем могли продолжить свое обучение", - сказала Сураганова.

Источник: KTK

Ранее сообщалось, что скандал разгорелся вокруг алматинской республиканской школы "Жас улан". Учебное заведение преобразуют в колледж, однако родители учеников этим недовольны.

Также в Алматы разгорелся скандал вокруг школы-интерната олимпийского резерва: уволенные повара учреждения заявляют, что их несправедливо обвинили в краже продуктов.

До этого в одной из спортшкол Астаны детей незаконно отчисляли. Сообщается, что руководство спортшколы в связи с несдачей ежегодных контрольно-переводных нормативов отчислило несовершеннолетних спортсменов. Только после жалоб родителей в дело вмешалась прокуратура и воспитанники были восстановлены в спортшколе.

В июне Министерство просвещения озвучило те специальности, которые будут востребованы в 2024-2025 учебном году.