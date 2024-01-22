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Детей незаконно отчисляли в одной из спортшкол Астаны: виновных наказали

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Сотрудник прокуратуры сидит за столом
Прокурор. Иллюстративное фото: facebook.com/GenProkRK

В спортивной школе Астаны воспитанников незаконно отчисляли. Прокуратура встала на защиту прав юных спортсменов после жалоб родителей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с жалобой на незаконные действия столичной спортшколы в прокуратуру обратились родители отчисленных детей.

"В рамках рассмотрения обращения родителей учащихся одной из спортивных школ, прокуратурой района Нура установлен факт их незаконного отчисления. Руководство спортшколы в связи с несдачей ежегодных контрольно-переводных нормативов отчислило несовершеннолетних спортсменов", - говорится в сообщении прокуратуры.

Только после вмешательства ведомства юные спортсмены были восстановлены в спортивную школу, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее мы сообщали о том, что вокруг алматинской республиканской школы "Жас улан" разгорается скандал. Учебное заведение решили преобразовать в колледж, однако родители учеников этим недовольны.

По словам родителей курсантов, их дети занимались по особой программе и всерьез готовились связать свою жизнь с армией. Но теперь, когда школу перепрофилируют в колледж, курсантам придется перевестись в обычные школы. Поэтому родители просят руководство учебного заведения позволить детям завершить обучение.

В дело вмешалось Министерство обороны страны. Отмечается, что нынешние учащиеся станут последними выпускниками военных школ "Жас улан" до преобразования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056773-detey-nezakonno-otchislyali-v-odnoy-iz-sportshkol-astany-vinovnyh-nakazali/

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