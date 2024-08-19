"Травят местных": в акимате отреагировали на видео с работающим близ села Каргалы карьером

В Сети ранее появилось видео, что якобы возле села Каргалы в Алматинской области неизвестные занимаются переработкой металла и травят местных. На видео отреагировали в акимате, передает NUR.KZ.

Видео, предположительно, с места переработки, появилось в Telegram-канале Письма президенту.

"В Жамбылском районе Алматинской области полный бардак. Неизвестные лица прямо возле поселка Каргалы занимаются переработкой металла и травят местных жителей.

Более того, рядом с поселком сделали огромный карьер, который портит экологию и здоровье людей. Об этом писали в начале года, но меры не были приняты. Теперь есть все основания полагать, что местные власти в доле", - гласит запись под видео.

Корреспонденту NUR.KZ сообщили в акимате Алматинской области, что деятельность предприятия приостановлена.

"Деятельность ТОО "ALMATY HUAhong Intelligent ManuFacturing Co., LTD", арендующего здание в селе Каргалы (Жамбылский район, Алматинская область) для переработки алюминия, была официально приостановлена на основании жалоб жителей села, обеспокоенных загрязнением окружающей среды.

Однако поступили сообщения, что работа цеха может продолжаться в ночное время, в обход установленного запрета", - говорится в сообщении акимата.

В связи с этим акиматом Каргалинского сельского округа были направлены официальные обращения в Департамент экологии, Комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики, а также региональному природоохранному прокурору, чтобы вышеназванные госорганы провели внеплановую проверку деятельности предприятия и приняли исчерпывающие меры по недопущению дальнейших нарушений природоохранного законодательства, вплоть до полной ликвидации предприятия.

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А в Тюлькубасском районе Туркестанской области возмущенные сельчане добились приостановки работ компании, которая занималась разведкой месторождений золота.

В августе прошлого года жители Алматинской области потребовали закрыть кирпичные заводы в селе Кайназар. По их словам, от этого страдает их здоровье, а также окружающая среда.

К слову, сельчане жалуются на завод не в первый раз. За год до этого они уже выражали недовольство кирпичными заводами, расположенными рядом с жилыми домами.

Они отмечали, что вредные выбросы провоцировали у них аллергию и другие опасные заболевания. Наряду с этим выяснилось также, что заводы были построены незаконно.