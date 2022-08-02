"Такой смрад стоит": на работу кирпичных заводов пожаловались жители Алматинской области

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Жители поселка Кайназар в Алматинской области недовольны кирпичными заводами, расположенными рядом с жилыми домами. По словам сельчан, вредные выбросы провоцируют у них аллергию и другие опасные заболевания.

С жителями Кайназара встретились корреспонденты телеканала "Хабар 24".

Как рассказали сами сельчане, сначала они обрадовались строительству заводов в поселке, поскольку это означало появление новых рабочих мест. Производство постепенно расширялось, строились новые цеха, но, кроме вреда для местной экологии, население больше ничего не получило. Хозяева предприятий предпочитают дешевую рабочую силу, а это – приезжие.

Кроме того, как выяснили журналисты, предприятия действуют с грубыми нарушениями законодательства.

"Утром встаешь, такой смрад стоит, как будто у тебя туман. У детей аллергия. Это вообще невыносимо", – сетует жительница Кайназара Наталья Терехова.

Пыль, сажа, ядовитые выбросы, диоксид азота и серы – это только часть проблемы. Второй завод выпускает продукцию рядом с местным кладбищем. Экскаваторы подрыли дорогу, из-за чего склон горы разрушился настолько, что здесь в любой момент может сойти оползень, передает телеканал.

О предусмотренной действующим законодательством санитарной зоне речи нет.

Выяснилось также, что заводы были построены незаконно.

"Завод находится прямо в населенном пункте. Рядом, через 100 метров, дома с двух сторон. Решение суда есть, но суд продолжается. Здесь может прокуратура подключиться и остановить все это безобразие. Но они бездействуют", - рассказал эколог Азаматхан Амиртай.

Тем не менее жителям Кайназара удалось привлечь внимание к своей проблеме – в июле власти реорганизованной Алматинской области наконец-то начали заниматься этим вопросом.

Государственный архитектурно-строительный контроль начал проверку объектов и выявил грубейшие нарушения. После этого суд признал строительство завода незаконным и вынес решение снести его.

"В настоящий момент сотрудники ГАСК собирают необходимую документацию для подачи в суд. Стоит отметить, что уже первое решение суда есть, но, несмотря на это, предприниматель заново перестроил свою территорию – обратно кирпичный завод. Нами этот факт был выявлен.

На данном этапе проводится топосъемка. И на основании этого документа будет вновь подаваться в суд, чтобы окончательно решить этот вопрос", - сообщил пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981271-takoy-smrad-stoit-na-rabotu-kirpichnyh-zavodov-pozhalovalis-zhiteli-almatinskoy-oblasti/