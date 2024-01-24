Возмущенные жители добились приостановки работ по разведке месторождения золота на юге Казахстана

В Тюлькубасском районе Туркестанской области возмущенные сельчане добились приостановки работ компании, которая занималась разведкой месторождений золота, передает сайт телеканала КТК.

Люди возмущены тем, что все пастбища и луга вокруг их сел перекопали и бросили. Они также боятся за чистоту местных рек.

"В этой перекопанной реке уже даже рыбы нет! Вообще не осталось. А раньше много маринки было! Вода мутная, от нее даже в огороде все гибнет, и скот не хочет ее пить", - поделился местный житель Нурбол Тайжанов.

Работы ведутся возле рек Кайыршакты и Карагашты. Сельчане возмущены тем, что каждая компания, приходя сюда, обещает им золотые горы. Но даже физкультурный центр, который должны были построить еще два года назад, так и не появился. За забором у людей теперь не луга, а сплошные котлованы и грязь. Обещанной рекультивации тоже никто не сделал.

В администрации компании, ведущей сейчас работы, обещают доделать все через два-три месяца. Но возмущение людей оказалось настолько сильно, что местные власти все-таки приостановили работы.

"Мы отправим письма в компетентные органы, чтобы они разобрались, насколько тут все законно. А также о том, что все работы объекта приостановлены до того, пока не будут проведены общественные слушания", - сообщил руководитель отдела предпринимательства акимата Тюлькубасского района Улас Алимбаев.

Источник: КТК

Напомним, ранее жители Алматинской области потребовали закрыть кирпичные заводы в селе Кайназар. По их словам, от этого страдает их здоровье, а также окружающая среда.

К слову, сельчане жалуются на завод не в первый раз. В августе прошлого года они уже выражали недовольство кирпичными заводами, расположенными рядом с жилыми домами.

Они отмечали, что вредные выбросы провоцировали у них аллергию и другие опасные заболевания. Наряду с этим выяснилось также, что заводы были построены незаконно.