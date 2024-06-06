"Дышать тяжело": на "непонятные запахи" пожаловались астанчане (видео)

Жители столицы жалуются на грязный воздух и неприятные запахи. Многие винят во всем возросшее количество автомобилей, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, в последнее время Астана стабильно закрепилась в списке антилидеров по загрязнению воздуха. Опрошенные астанчане сетуют: вздохнуть полной грудью стало тяжелее, а чтобы задышать свежим и чистым воздухом, необходимо ехать за город.

"Я очень часто бываю за городом, и когда въезжаешь в город, это такая разительная разница. Непонятные запахи и днем, и ночью. Такого раньше никогда не было",

"Очень много машин и, получается, когда жара наступит, прям вот этот запах шин - это вообще дышать тяжело",

"В нашем городе воздух, конечно, был бы хороший, если было бы меньше движения", - жалуются жители столицы.

В "Казгидромете" объясняют, что причин такого явления несколько.

"На данный момент у нас и цветение, и транспорт, и строительные какие-то работы, то есть все это так или иначе накапливает эти частицы в воздухе. У нас идет изменение климата - количество дождливых дней сокращается, соответственно, пыль никуда не девается, она находится в воздухе", - рассказал пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова.

А в Минэкологии ведут борьбу с предприятиями, осуществляющими выбросы вредных веществ в атмосферу. Чтобы "оздоровить" окружающую среду, ведомство планирует обязать промышленные объекты устанавливать оборудование по последнему слову техники.

"По республике фактический объем выбросов за прошлый год составил более 2,5 млн тонн. В разрезе отраслей промышленности на электроэнергетику приходится более 37%, горно-металлургический сектор - 30%, нефтяной сектор - 20%, прочие сферы - 13%.

Переход на НДТ позволит снизить эмиссии на 50% по стране в течение 10 лет", - рассказал замглавы комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК Айдар Абдуалиев.

Экологи говорят, что зацикливаться лишь на одном факторе загрязнения неправильно. Подход должен быть комплексным, как к борьбе с проблемой, так и к мониторингу ситуации.

"У нас очень много машин, которые не прошли технического осмотра, много неисправных, старых машин. Плюс общественный транспорт не весь экологичен. Плюс в отделочных работах очень идет много мусора, строительных отходов, которые тоже влияют на атмосферный воздух.

В первую очередь, я бы рекомендовал улучшить качество благоустройства, второе - исключить из общей массы автотранспорт, который, визуально видим, очень загрязняет - это когда синий дым, белый дым, черный", - поделился своим мнением эколог Тимур Елеусизов.

Напомним, в прошлом году в Минэкологии сообщали, что в восьми городах Казахстана, в том числе в Алматы и Астане, выявлен высокий уровень загрязнения воздуха. В ведомстве называли причины загрязнения воздуха и пути решения проблемы.

Ранее мы рассказывали, как грязный воздух может влиять на здоровье людей - специалисты советуют жителям городов с загрязненным воздухом защищать глаза.