"Источает ужасный запах": сельчане в Алматинской области жалуются на токсичные выбросы (видео)

Жители села Панфилово в Алматинской области заявили, что их дворы и дома затапливает сточными водами с химикатами из канализационных труб завода по производству картона, передает телеканал "Алматы".

Как заявляют местные жители, проблемы в селе Панфилово начались 2 года назад. По словам сельчан, картонный завод проложил свои канализационные трубы через все село, однако сделали они это некачественно и их постоянно прорывает. Вместе со сточными водами оттуда сочатся и химикаты, из-за чего все село дышит серой.

"Укладывали драные, старые, ржавые трубы небольшого диаметра. При мне как-то разговаривал их бригадир и сказал, что у них не хватило хороших труб и пришлось эти проложить. Из этих порывов бил фонтан – белая, вонючая пена фонтаном";

"У половины соседей затоплены дворы, подвалы. Все это источает такой ужасный запах. У людей уже начинается давление, головокружение, потому что это токсично все", – рассказали жители.

Рассказать о принимаемых местными властями мерах приехал специалист акимата, но никакой конкретики от него добиться не удалось.

"Я вообще первый раз слышу об этой проблеме. Знаю только, что канализация часто ломается. Ну, наверное, некачественно построили. Со своей стороны, мы обрабатываем запросы жителей", – заявил главный специалист акимата Панфиловского сельского округа Нурсултан Жугунусов.

Как отмечает телеканал, с просьбой принять хоть какие-то меры жители пришли на предприятие, однако охрана выставила всех за дверь. Прямо у ворот люди заметили странное образование воды. Представители предприятия заверили, что это талые воды, однако жители, увидевшие пузырящуюся воду, убеждены, что она полна химикатов. Такая же вода заполняет улицы села.

В администрации предприятия заявили, что все работы были согласованы с местными чиновниками.

"Все планы, все разрешения уполномоченных органов были оформлены надлежащим образом. Почему жители сейчас спохватились, я не знаю. Аварии везде происходят, мы их устраняем", – отметила юрист предприятия Салтанат Умбеталиева.

Выяснилось, что департамент экологии уже штрафовал данную организацию за нарушение. При этом аким Панфиловского сельского округа Дулат Даулеталиев заявил, что не знает, за что предприятие получало штраф.

"Конечно им известно. Нам – нет. Зачем мне этим интересоваться? Допустим, они приехали (специалисты департамента экологии – прим. ред.), может какие-то плановые мероприятия проводили. Мы не имеем права штрафовать", – сказал чиновник.

По словам сельчан, часть сточных вод предприятие сливает прямо в реку, оттуда они попадают в ближайшее озеро. Будут ли приняты меры в отношении завода пока неизвестно. Однако на самом предприятии сейчас рассматривают вопрос о переезде.

Ранее сообщалось, что в Тюлькубасском районе Туркестанской области возмущенные сельчане добились приостановки работ компании, которая занималась разведкой месторождений золота.

А в декабре прошлого года прокуроры области Жетісу выявили незаконную утилизацию медицинских отходов, опасных для жизни и здоровья граждан.

В августе прошлого года жители Алматинской области потребовали закрыть кирпичные заводы в селе Кайназар. По их словам, от этого страдает их здоровье, а также окружающая среда.

К слову, сельчане жалуются на завод не в первый раз. За год до этого они уже выражали недовольство кирпичными заводами, расположенными рядом с жилыми домами.

Они отмечали, что вредные выбросы провоцировали у них аллергию и другие опасные заболевания. Наряду с этим выяснилось также, что заводы были построены незаконно.