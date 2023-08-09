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"Начались болезни": жители Алматинской области потребовали сноса незаконного завода

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Здание завода
Завод. Иллюстративное фото: sinology / Getty Images

Жители села в Алматинской области пожаловались на деятельность кирпичных заводов. По их словам, от этого страдает их здоровье, а также окружающая среда, передает сайт телеканала КТК.

Жители села Кайназар в Алматинской области рассказали телеканалу, что некий частник самовольно вырыл карьер в горной местности и установил оборудование для производства кирпича.

Сельчане, как сообщается, начали протестовать. По их словам, предприятие уже несколько лет отравляет в округе воздух, на улице стоит запах гари и пепла, люди не могут открыть в домах окна.

"Как в нашем ауле появился кирпичный завод, так сразу испортился воздух, начались болезни", – цитирует телеканал сельчанку Бейсенгуль Байсабекову.

По информации телеканала, жители Кайназара "воевали" с частником несколько лет и, наконец, выиграли все суды, однако бизнесмен не сворачивал работу. Тогда, как сообщается, его пришлось заставить снести пристройку с оборудованием.

"Есть решение суда, которое дошло до Верховного суда, – это именно о сносе сушилки. Остальная часть в виде формовки, цеха и так далее – также имеется решение суда о сносе, поскольку это не кирпичный завод, а самовольная постройка, то есть без разрешительных документов", – утверждает юрист Жанар Алшинбаева.

Отмечается, что расстояние между котлованом и домами – около 60 метров, тогда как по нормативам должно быть не менее 500 метров.

"Объект в виде сушильной пристройки к кирпичному заводу снесли в принудительном порядке. В компетенцию сельского акимата не входит давать разрешение или контролировать деятельность частного завода", – цитирует телеканал замакима Рахатского сельского округа Руслана Кыдыргожаева.

Корреспонденты телеканала сообщили, что из четырех кирпичных заводов в населенном пункте действуют два. Жители добились закрытия двух из них и теперь требуют, чтобы частники освободили территорию.

Источник: КТК.

Напомним, что проблема жителей Кайназара освещалась в СМИ и ранее. В августе прошлого года они уже выражали недовольство кирпичными заводами, расположенными рядом с жилыми домами.

По их словам, вредные выбросы провоцировали у них аллергию и другие опасные заболевания. Наряду с этим выяснилось также, что заводы были построены незаконно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031898-isportilsya-vozduh-nachalis-bolezni-zhiteli-almatinskoy-oblasti-potrebovali-snosa-nezakonnogo-zavoda/

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