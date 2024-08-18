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Подростки устроили давку во время раздачи бесплатных наушников в Актау

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Давка в Актау
Давка в Актау. Фото: lada.kz

В Актау вчера дети и подростки устроили давку на акции по раздаче бесплатных наушников и аксессуаров для телефонов. В полиции прокомментировали ситуацию изданию Lada.kz.

Как сообщает издание, на бесплатные подарки, в числе которых были 100 AirPods, 100 чехлов и 100 стекол для телефонов, накинулись дети и подростки.

Сообщается, что во время акции в толпе "зажали" некоторых участников.

В итоге на место прибыли полицейские.

В департаменте полиции Мангистауской области журналистам сообщили, что организатор не уведомлял городскую администрацию о проведении мероприятия. Его привлекли к административной ответственности.

Отметим, что в прошлом году в Актобе сняли на видео давку из-за бесплатных донеров. В соцсетях раскритиковали акцию, а ситуацию отреагировали в департаменте полиции региона.

В январе текущего года депутат Нұртөре Жүсіп поднял вопрос воспитания в обществе и раскритиковал казахстанцев, которые подняли ажиотаж вокруг "шоколадной елки" - ее украсили плитками шоколада, которые алматинцы тут же "смели". В соцсетях сообщали, что люди набирали по 10 шоколадок в одни руки.

В конце 2023 года давка произошла в ТРЦ в Алматы из-за объявленной распродажи.

"Толпа стала настолько плотной, что снесла несколько торговых точек и витрин. Для восстановления порядка и обеспечения безопасности посетителей пришлось вызывать полицию, а также провести эвакуацию людей", - писали очевидцы.

Ранее года мы рассказывали о том, как возле одного из торговых домов Шымкента произошла давка. Как оказалось, люди столпились из-за акции по продаже одежды. После инцидента организатор этой акции после записал видеообращение и извинился.

Кроме того, в одном из супермаркетов Актау покупатели устроили давку из-за сахара.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150184-podrostki-ustroili-davku-vo-vremya-razdachi-besplatnyh-naushnikov-v-aktau/

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