Давка. Кадр из видео: instagram.com/aktobe365

Давку из-за бесплатных донеров сняли на видео в Актобе. Пользователи раскритиковали акцию. На ситуацию отреагировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Массовую давку устроили в Актобе, там открывалась местная донерка и устроила бесплатную раздачу донеров. Десятки несовершеннолетних собрались у входа в заведение. На кадрах видно, как дети чуть ли не давят друг друга, стоя в очереди", - отмечается в подписи к опубликованным видео.

Пользователи раскритиковали акцию и поведение собравшихся.

"Нельзя такие мероприятия устраивать, хотите раздать бесплатно, просто сами это делайте, ходите по улице и угощайте", "Голодные что ли? Позор!", "Готовы растоптать друг друга", "Думаю, надо наказывать тех, кто объявляет такие акции, не первый раз такое случается. Хочешь сделать добро, делай молча", "Дикари", - пишут комментаторы.

Между тем в ДП Актюбинской области сообщили, что организаторы мероприятия привлечены к административной ответственности по ст.505 КоАП РК.

Добавим, что согласно ч.1 ст.505 КоАП РК нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020798-davku-iz-za-besplatnyh-donerov-snyali-na-video-v-aktobe/