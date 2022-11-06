Давка в возле ТД в Шымкенте: владелец магазина попросил прощения
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Накануне в Шымкенте возле одного из торговых домов произошла давка. Как оказалось, люди столпились из-за акции по продаже одежды - организатор этой акции после записал видеообращение и извинился.
Владелец магазина организовал акцию по продаже спортивной одежды по низким ценам. В результате произошло массовое скопление людей.
Как сообщает Otyrar, на место прибыли участковые инспекторы опорного пункта, они восстановили и обеспечили общественный порядок.
Владелец магазина принес свои извинения. Он пообещал, что в следующий раз предупредит компетентные органы, если решит провести подобную акцию еще.
Также предприниматель попросил прощения у горожан.
Сообщается, что он будет привлечен к админстративной ответственности.
Напомним, что в полиции Шымкента прокомментировали произошедшую накануне давку возле одного из ТД города.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995946-davka-v-vozle-td-v-shymkente-vladelets-magazina-poprosil-proscheniya/