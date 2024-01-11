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30 лет независимости Казахстана

"Как мы дошли до такого": депутат о казахстанцах, разобравших шоколадную елку

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Шоколадная елка
Шоколадная елка. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_almata

На заседании сената депутат Нұртөре Жүсіп поднял вопрос воспитания в обществе – в пример он привел инцидент, когда казахстанцы расхватали бесплатный шоколад с елки, передает корреспондент NUR.KZ.

"В прошлом году мы были свидетелями, как наши жители жадно разбирали овощи и фрукты из Таджикистана, что вызвало шквал негодования… потом увидели, как перед Новым годом буквально за минуту разобрали шоколадную елку. Это видео набирает тысячи просмотров в международных пабликах.

Это наш культурный уровень? То, чего мы достигли? А в чем причина таких не совсем приличных ситуаций? Нельзя сказать, что мы голодаем, но сказать, что мы сыты – это не дает такого рода неприятные картины. Как мы могли дойти до такого", – возмутился депутат Жүсіп.

По его мнению, причина кроется в неправильном воспитании в стране.

"Куда делись древние запреты не трогать чужое? – "Не бери чужого, даже если это бесплатно". Неужели мудрость нашего народа, заключенная в трех словах "стыдно, непристойно, жалко", потеряла смысл?

Если запачкается воротник белой рубашки, то его можно отстирать. А что делать с запятнанной репутацией нации? Как ее очистить? (…) Когда будет создана система ценности общая для нашей многомиллионной страны?

Пришло время обратить пристальное внимание на вопрос воспитания подрастающего поколения и повышения уровня культуры. Невежество приведет к бесчеловечности. Считаю, нужно совершенствовать ценностные ориентиры всех, особенно молодого поколения, приложить максимум усилий привитию трудолюбия, знания. Особое внимание уделить семейному и культурному воспитанию", – добавил депутат.

Напомним, перед Новым годом в Алматы случился ажиотаж вокруг "шоколадной елки" – ее украсили плитками шоколада, которые горожане тут же "смели". В соцсетях сообщали, что люди набирали по 10 шоколадок в одни руки.

А до этого, в августе, организованная в Астане выставка фруктов и овощей из Таджикистана вызвала ажиотаж у горожан, поскольку разложенные яблоки, арбузы и виноград можно было брать бесплатно. Инцидент прокомментировали в акимате, сообщив, что сельхозпроизводители из Таджикистана сами настояли на том, чтобы продукты раздали людям.

Тогда же эту ситуацию прокомментировал аким Алматы Ерболат Досаев.

"К сожалению, такие факты и есть и в Алматы. Были факты, когда отдельные донерные делали акции бесплатной раздачи, и наши люди как будто не видели (донеров – прим. ред.). И есть история, когда копают колодцы в Африке – замечательный пример: говорят, все становятся в очередь и нормально подходят, никакого ажиотажа нет", – рассказал аким.

Между тем в декабре в одном из ТРЦ Алматы произошла давка на распродаже. Люди толкались и кричали в помещении. Также была разбита витрина и разбросаны вешалки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054973-nelzya-skazat-chto-my-golodaem-no-kak-my-doshli-do-takogo-deputat-o-kazahstantsah-razobravshih-shokoladnuyu-elku/

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