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Давка произошла в ТРЦ в Алматы из-за объявленной распродажи (видео)

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Давка в ТРЦ в Алматы
Давка в ТРЦ в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/100baksoff_original

В одном из ТРЦ Алматы произошла давка – видео появилось в Сети. Администратора бутика привлекают к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП мегаполиса.

Видео появилось в Instagram-паблике 100baksoff_original.

Как заявляют авторы поста, вчера, 16 декабря, в торговом центре в Алматы произошла нештатная ситуация из-за наплыва посетителей на распродаже.

"Толпа стала настолько плотной, что снесла несколько торговых точек и витрин. Для восстановления порядка и обеспечения безопасности посетителей пришлось вызывать полицию, а также провести эвакуацию людей", – говорится в подписи к видео.

На кадрах действительно можно увидеть людей, которые толкаются и кричат в помещении. Также видна разбитая витрина и разбросанные вешалки.

Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Алматы.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что администратор бутика, организовавший акцию в ТРЦ, что спровоцировало скопление людей, привлекается к ответственности. Его действиям будет дана правовая оценка", – подчеркнули правоохранители.

Напомним, в ноябре прошлого года мы рассказывали о том, как возле одного из торговых домов Шымкента произошла давка. Как оказалось, люди столпились из-за акции по продаже одежды. После инцидента организатор этой акции после записал видеообращение и извинился.

Кроме того, в июле прошлого года в одном из супермаркетов Актау покупатели устроили давку из-за сахара.

В местном акимате тогда объясняли, что в месяц мангистаусцы потребляют в среднем 1000 тонн сахара. При этом в стабфонде и на складах на тот момент была лишь половина от необходимого количества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051267-davka-proizoshla-v-trts-v-almaty-iz-za-obyavlennoy-rasprodazhi-video/

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