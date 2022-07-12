Давка в магазине из-за сахара попала на видео в Актау

Кадр из видео: instagram.com/azamat_sarsenbayev

В одном из супермаркетов Актау устроили давку из-за сахара. Происходящее сняли на видео, которое опубликовал местный блогер Азамат Сарсенбаев. Ситуацию разъяснили в акимате.

На кадрах, опубликованных в Instagram Азаматом Сарсенбаевым, видно, что люди собрались в торговом зале возле сахара и устроили давку. Отмечается, что можно было купить два килограмма по 450 тенге каждый.

Как сообщает телеканал КТК, жители Актау с раннего утра устраивают "охоту" за сахаром из стабфонда. В супермаркетах выстраиваются огромные очереди. Буквально через полчаса не остается ничего.

В местном акимате рассказали, что в месяц мангистаусцы потребляют в среднем 1000 тонн сахара. В стабфонде и на складах есть лишь половина от необходимого количества.

"500 тонн у нас сейчас есть в регионе, и в пути находятся в данное время пять вагонов, из них четыре - на СПК "Каспий" и один - в супермаркеты "Дана", для предпринимателей. Плюс дополнительно мы заключили договор с Продкорпорацией на 1000 тонн. Уже оплатили", - пояснил руководитель отдела управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Пикир Сансызбаев.

Источник: КТК

Отметим, что ажиотаж из-за сахара периодически наблюдается в разных регионах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978028-davka-v-magazine-iz-za-sahara-popala-na-video-v-aktau/