Стоит ли астанчанам опасаться дефицита воды, ответил Касымбек

Аким Астаны Женис Касымбек в кулуарах августовского форума педагогов прокомментировал вопрос о рисках дефицита воды в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

Женис Касымбек признал, что в прошлом году в городе была проблема с питьевой водой. По его словам, сейчас такой проблемы нет благодаря финансированию из республиканского бюджета и завершению проектов, которые были начаты 3-4 года назад.

"Этой проблемы на сегодняшний день не существует. Был дефицит 25 тыс. кубических метров в сутки. Теперь мы имеем профицит по питьевой воде 95 тыс. кубических метров в сутки. Это профицит на ближайшие 4-5 лет, с учетом даже существующих темпов роста города и населения", - заверил аким.

Он указал и на то, что начинается строительство новых водоводов, которые увеличат доступность воды. Аналогичная работа, по его словам, ведется в части теплоснабжения.

"Два года назад был дефицит тепла – порядка 500 гигакалорий в самое холодное время, зимнее. Многие паркинги не отапливались или отапливались с заниженной температурой. Сейчас таких проблем нет, профицит – более 800 гигакалорий тепла. Это достаточно большой профицит тепла при нынешних темпах строительства. Это хватит на ближайшие 2-3 года.

Мы продолжаем строительство инфраструктуры. В этом году 250-350 гигакалорий дадим уже после завершения проекта по Туран. То же самое по электричеству и газу", - резюмировал Женис Касымбек.

Дефицит воды в Астане

Напомним, дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта 2023 года. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.

Позже ситуацию с дефицитом воды прокомментировал экс-аким столицы Алтай Кульгинов. Он подчеркнул, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году.

"В 2021 году начали работу, и вот летом (этого года – прим. ред.) этот объект должен быть завершен. И тогда столица будет иметь достаточное количество воды", - говорил он.

Позже ситуацию с дефицитом воды прокомментировал экс-аким столицы Алтай Кульгинов. Он подчеркнул, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году."В 2021 году начали работу, и вот летом (этого года – прим. ред.) этот объект должен быть завершен. И тогда столица будет иметь достаточное количество воды", - говорил он.

Тем временем в министерстве экологии предложили три проекта для решения проблемы дефицита воды в Астане:

постройка сооружений для подпитки Астанинского водохранилища;

использование подземных вод Нуринского месторождения;

строительство водовода от канала им. К. Сатпаева до НФС-4 Астаны.

В начале июня прошлого года аким Астаны Женис Касымбек опубликовал видеообращение к жителям города, пообещав, что вопросы дефицита воды решатся в течение месяца. Тогда же он зачитал президенту страны доклад о положении дел с водоснабжением столицы.

При этом в октябре 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил найти новые источники водоснабжения из-за роста населения в Астане.