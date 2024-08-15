"Как-то раз я гулял по Боровому": видео с "Джейсоном Стейтемом" опубликовали казахстанские спасатели
Опубликовано:
Спасатели Акмолинской области решили опубликовать фрагмент интервью известного актера Джейсона Стейтема, чтобы напомнить туристам о правилах безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.
На странице ДЧС Акмолинской области в Telegram опубликовали видео под названием "Джейсон Стейтем говорит дело".
Сотрудники ДЧС наложили на видеофрагмент со Стейтемом новую звуковую дорожку.
"Как-то раз я гулял по Боровому и увидел, как спасатели раздавали памятки и объясняли людям, что не стоит подниматься в горы. Но они их не послушали и поднялись на самый верх. И что, вы думаете, случилось потом? Через час спасатели спускали с горы этих же людей", - так было озвучено видео с актером.
В ДЧС добавили, что акмолинскими спасателями летом было спасено 10 человек в горной местности. Все спасенные являлись отдыхающими Щучинско-Боровской курортной зоны из городов Астана, Караганда и Петропавловск.
"Двое из них получили травмы ноги. Спасатели спустили их на носилках и передали карете скорой помощи. Во время рейдовых мероприятий сотрудниками ГНПП "Бурабай" к административной ответственности по статье 380 КоАП РК были привлечены 2 отдыхающих", - рассказали в департаменте.
По данным сайта IMDb, Джейсон Стейтем - это известный британский актер. Он родился в 1967 году. До актерской карьеры являлся участником британской национальной сборной по прыжкам в воду и занял двенадцатое место на чемпионате мира в 1992 году.
Дебютной ролью в кино стал фильм "Карты, деньги, два ствола" Гая Ричи. Также известен ролями в фильмах "Большой куш", "Перевозчик", нескольких частях франшизы "Форсаж" и "Неудержимые".
Напомним, накануне спасатели спустили с гор двух подростков в Алматинской области - ребята обратились за помощью, так как не могли вернуться.
Ранее в МЧС опубликовали правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - призвали в МЧС.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149207-kak-to-raz-ya-gulyal-po-borovomu-video-s-dzheysonom-steytemom-opublikovali-kazahstanskie-spasateli/