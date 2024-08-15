"Как-то раз я гулял по Боровому": видео с "Джейсоном Стейтемом" опубликовали казахстанские спасатели

Спасатели Акмолинской области решили опубликовать фрагмент интервью известного актера Джейсона Стейтема, чтобы напомнить туристам о правилах безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

На странице ДЧС Акмолинской области в Telegram опубликовали видео под названием "Джейсон Стейтем говорит дело".

Сотрудники ДЧС наложили на видеофрагмент со Стейтемом новую звуковую дорожку.

"Как-то раз я гулял по Боровому и увидел, как спасатели раздавали памятки и объясняли людям, что не стоит подниматься в горы. Но они их не послушали и поднялись на самый верх. И что, вы думаете, случилось потом? Через час спасатели спускали с горы этих же людей", - так было озвучено видео с актером.

В ДЧС добавили, что акмолинскими спасателями летом было спасено 10 человек в горной местности. Все спасенные являлись отдыхающими Щучинско-Боровской курортной зоны из городов Астана, Караганда и Петропавловск.

"Двое из них получили травмы ноги. Спасатели спустили их на носилках и передали карете скорой помощи. Во время рейдовых мероприятий сотрудниками ГНПП "Бурабай" к административной ответственности по статье 380 КоАП РК были привлечены 2 отдыхающих", - рассказали в департаменте.

По данным сайта IMDb, Джейсон Стейтем - это известный британский актер. Он родился в 1967 году. До актерской карьеры являлся участником британской национальной сборной по прыжкам в воду и занял двенадцатое место на чемпионате мира в 1992 году.

Дебютной ролью в кино стал фильм "Карты, деньги, два ствола" Гая Ричи. Также известен ролями в фильмах "Большой куш", "Перевозчик", нескольких частях франшизы "Форсаж" и "Неудержимые".

Напомним, накануне спасатели спустили с гор двух подростков в Алматинской области - ребята обратились за помощью, так как не могли вернуться.

Ранее в МЧС опубликовали правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - призвали в МЧС.