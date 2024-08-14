Подростков спустили с гор в Алматинской области (видео)

Спасатели спустили с гор двух подростков в Алматинской области - ребята обратились за помощью, так как не могли вернуться, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в Карасайском районе Алматинской области, на поляне Терра, сотрудниками Республиканского оперативно-спасательного отряда спасены и спущены с горы два подростка (парень и девушка) 2008 года рождения.

Как оказалось, утром они поднялись в горы, но спуститься самостоятельно уже не смогли - подростки обратились за помощью по номеру 112.

В медицинской помощи юные туристы не нуждались, добавили в МЧС.

Отметим, ранее в МЧС опубликовали правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - призвали в МЧС.