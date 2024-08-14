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Подростков спустили с гор в Алматинской области (видео)

Опубликовано:

Горы Казахстана
Горы Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Спасатели спустили с гор двух подростков в Алматинской области - ребята обратились за помощью, так как не могли вернуться, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в Карасайском районе Алматинской области, на поляне Терра, сотрудниками Республиканского оперативно-спасательного отряда спасены и спущены с горы два подростка (парень и девушка) 2008 года рождения.

Как оказалось, утром они поднялись в горы, но спуститься самостоятельно уже не смогли - подростки обратились за помощью по номеру 112.

В медицинской помощи юные туристы не нуждались, добавили в МЧС.

Отметим, ранее в МЧС опубликовали правила безопасности в горах:

  • Изучите подробно свой маршрут.
  • Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
  • Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
  • При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
  • Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
  • Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - призвали в МЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2148630-podrostkov-spustili-s-gor-v-almatinskoy-oblasti-video/

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