Подростков спустили с гор в Алматинской области (видео)
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Спасатели спустили с гор двух подростков в Алматинской области - ребята обратились за помощью, так как не могли вернуться, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, в Карасайском районе Алматинской области, на поляне Терра, сотрудниками Республиканского оперативно-спасательного отряда спасены и спущены с горы два подростка (парень и девушка) 2008 года рождения.
Как оказалось, утром они поднялись в горы, но спуститься самостоятельно уже не смогли - подростки обратились за помощью по номеру 112.
В медицинской помощи юные туристы не нуждались, добавили в МЧС.
Отметим, ранее в МЧС опубликовали правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - призвали в МЧС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2148630-podrostkov-spustili-s-gor-v-almatinskoy-oblasti-video/