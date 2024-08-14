В Минтранспорта заранее извинились перед студентами за состояние дополнительных вагонов

Учитывая повышенный спрос в преддверии нового учебного года в Казахстане запустят дополнительные поезда для студентов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.

Данная работа проводится совместно с АО "Пассажирские перевозки", сообщает пресс-служба Министерства транспорта в Telegram-канале.

"Учитывая повышенный спрос в преддверии начала учебного года от студентов западного региона, Комитетом железнодорожного и водного транспорта принято решение о запуске дополнительных маршрутов с городов Актау и Атырау до Алматы.

В связи с тем, что в летний период новые вагоны с кондиционерами задействованы в различных направлениях по территории страны, вышеперечисленные вагоны - без системы кондиционирования. Комитет железнодорожного и водного транспорта заранее приносит студентам извинения за неудобства", - сообщили в ведомстве.

Новые маршруты будут запущены по следующим направлениям:

в направлении Актау-Алматы дополнительно будут курсировать 8 пассажирских вагонов на 360 пассажиромест с прибытием в Алматы 23 августа;

в направлении Атырау-Алматы железнодорожники добавят дополнительные 3 вагона на четыре даты (16, 18, 20, 22 августа). Это 540 мест.

Студенты смогут приобрести ж/д билеты на вокзалах городов Актау и Атырау.

В ведомстве отметили, что при увеличении заявок от студентов они готовы рассмотреть и поставить дополнительные вагоны.

Напомним, ранее Алихан Смаилов выступил с отчетом, в котором заявил о тяжелом положении компании "Қазақстан темір жолы". По его словам, перевозчик по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления находится на грани выживания.

Он добавил, что 73% всего грузооборота КТЖ с 2020 по 2023 год перевезено по тарифам ниже себестоимости. Убытки по регулируемым тарифам составили 907 млрд тенге. Помимо этого, по его словам, компания находится в "красной" зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти.

Позже в КТЖ прокомментировали слова Смаилова о долгах компании. Перевозчик заявил, что на текущий момент номинальный долг КТЖ составляет 2,9 трлн тенге, 30% из которых в иностранной валюте. Помимо этого в компании отметили, что стабильное финансовое положение КТЖ также подтверждается уровнем кредитных рейтингов от международных рейтинговых агентств и доверием со стороны международных финансовых институтов.

Днем позже, выступая на совещании по развитию туризма, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал состояние поездов в Казахстане, отметив, что большая часть из них изношена.

Также председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов в кулуарах сената рассказывал, когда в Казахстане откажутся от старых советских вагонов.

В конце июля стало известно, что миллионные штрафы наложили на казахстанских перевозчиков за состояние поездов. В ходе обследования выявлено 284 различных нарушений договорных обязательств, в том числе несоответствие нормам внутреннего и наружного вида пассажирских вагонов, отсутствие кондиционеров и условий для маломобильных групп населения, несоблюдение санитарно-технического состояния.