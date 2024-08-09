"Оранжевый" уровень селевой опасности объявили в горах Алматы
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На 10 августа в горах Иле-Алатау объявлен "оранжевый" уровень селевой опасности из-за прогнозирования сильного дождя, а также повышения температуры в высокогорье, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.
Как сообщается на официальном сайте ДЧС Алматы, селевая опасность обоснована штормовым предупреждением РГП "Казгидромет".
"Согласно гидрометеорологической информации, на 10 августа в горах Иле Алатау объявлен "оранжевый" уровень селевой опасности из-за прогнозирования сильного дождя, а также повышения температуры в высокогорье", - сообщает ведомство.
10-12 августа в горных и предгорных районах Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.
Подразделения "Казселезащиты" переведены на учащенный режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников.
ДЧС Алматы просит не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей.
"Уважаемые туристы, жители и гости города Алматы, напоминаем: шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать!" - отмечается в публикации.
ДЧС приводит рекомендации, как действовать в селеопасной обстановке:
- постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах;
- при угрозе или внезапном селе поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа;
- не разбивайте палаточный лагерь, не останавливайтесь на отдых и вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними;
- покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь;
- всегда помните, что застигнутому селевым потоком спастись почти не удается. От селевого потока можно спастись только избежав его.
Напомним, ранее 5 августа сообщалось, что в горных районах Алматинской области сохраняется сложная селевая ситуация. В связи с этим жителям, гостям Талгарского района, отдыхающим и туристам запрещено выезжать в горные местности, места отдыха, за пределы гидротехнических сооружений, расположенные в верхней части города Талгар.
И 30 июля жителей Алматы, а также туристов призывали в ближайшие дни не посещать горы из-за опасности схода селя - в этих районах ожидался сильный дождь.
В прошлом году мы писали о том, как спасатели Алматы и сотрудники "Казселезащиты" опорожняют наиболее опасные моренно-ледниковые озера.
Что делать при селе
На официальном портале "Электронного правительства" указано, что сель – это поток большой разрушительной силы, состоящий из воды, песка и камней. Он способен разрушать здания, дороги, коммуникационные сети и сооружения, уничтожать сады, заливать пахотные земли, приводить к гибели людей и животных.
Причинами возникновения селя могут стать:
- интенсивные и продолжительные ливни, прорыв горных водоемов;
- быстрое таяние снега или ледников;
- обрушение в русло рек большого количества рыхлого грунта;
- землетрясения;
- нарушение правил и норм работы горнодобывающих предприятий;
- взрывы при прокладке дорог и строительстве других сооружений;
- неправильное ведение сельскохозяйственных работ;
- вырубка леса и нарушение почвенно-растительного покрова.
Признаки селевой опасности:
- продолжительные или интенсивные ливневые дожди в горной местности;
- резкое и продолжительное повышение температуры воздуха в верховьях селеопасных рек;
- резкое падение или повышение уровня воды в реке, увеличение мутности воды.
Сель можно распознать по характерному грохоту, как от приближающегося на большой скорости поезда.
Если Ваш дом расположен в опасной зоне:
- составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации;
- уложите в специальный рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды и медикаментов – пусть всегда будет наготове;
- при угрозе или внезапном селе возьмите приготовленные вещи и поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа.
При заблаговременной эвакуации перед выходом из дома отключите электричество, газ и водопровод, затушите печи. Плотно закройте двери, окна и вентиляционные отверстия.
После схода селя следует остерегаться повторных сходов, сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.
Маршрут безопасного движения и пункты сбора при селе необходимо знать всегда – их можно уточнить в районных отделах по ЧС и своих КСК, ОСИ по месту жительства.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147095-oranzhevyy-uroven-selevoy-opasnosti-obyavili-v-gorah-almaty/