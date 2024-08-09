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Эзотерика

"Оранжевый" уровень селевой опасности объявили в горах Алматы

Опубликовано:

Дождь в горах
Дождь в горах. Иллюстративное фото: Peter Zelei Images/Getty Images

На 10 августа в горах Иле-Алатау объявлен "оранжевый" уровень селевой опасности из-за прогнозирования сильного дождя, а также повышения температуры в высокогорье, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как сообщается на официальном сайте ДЧС Алматы, селевая опасность обоснована штормовым предупреждением РГП "Казгидромет".

"Согласно гидрометеорологической информации, на 10 августа в горах Иле Алатау объявлен "оранжевый" уровень селевой опасности из-за прогнозирования сильного дождя, а также повышения температуры в высокогорье", - сообщает ведомство.

10-12 августа в горных и предгорных районах Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Подразделения "Казселезащиты" переведены на учащенный режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников.

ДЧС Алматы просит не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей.

"Уважаемые туристы, жители и гости города Алматы, напоминаем: шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать!" - отмечается в публикации.

ДЧС приводит рекомендации, как действовать в селеопасной обстановке:

  • постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах;
  • при угрозе или внезапном селе поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа;
  • не разбивайте палаточный лагерь, не останавливайтесь на отдых и вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними;
  • покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь;
  • всегда помните, что застигнутому селевым потоком спастись почти не удается. От селевого потока можно спастись только избежав его.

Напомним, ранее 5 августа сообщалось, что в горных районах Алматинской области сохраняется сложная селевая ситуация. В связи с этим жителям, гостям Талгарского района, отдыхающим и туристам запрещено выезжать в горные местности, места отдыха, за пределы гидротехнических сооружений, расположенные в верхней части города Талгар.

И 30 июля жителей Алматы, а также туристов призывали в ближайшие дни не посещать горы из-за опасности схода селя - в этих районах ожидался сильный дождь.

В прошлом году мы писали о том, как спасатели Алматы и сотрудники "Казселезащиты" опорожняют наиболее опасные моренно-ледниковые озера.

Что делать при селе

На официальном портале "Электронного правительства" указано, что сель – это поток большой разрушительной силы, состоящий из воды, песка и камней. Он способен разрушать здания, дороги, коммуникационные сети и сооружения, уничтожать сады, заливать пахотные земли, приводить к гибели людей и животных.

Причинами возникновения селя могут стать:

  • интенсивные и продолжительные ливни, прорыв горных водоемов;
  • быстрое таяние снега или ледников;
  • обрушение в русло рек большого количества рыхлого грунта;
  • землетрясения;
  • нарушение правил и норм работы горнодобывающих предприятий;
  • взрывы при прокладке дорог и строительстве других сооружений;
  • неправильное ведение сельскохозяйственных работ;
  • вырубка леса и нарушение почвенно-растительного покрова.

Признаки селевой опасности:

  • продолжительные или интенсивные ливневые дожди в горной местности;
  • резкое и продолжительное повышение температуры воздуха в верховьях селеопасных рек;
  • резкое падение или повышение уровня воды в реке, увеличение мутности воды.

Сель можно распознать по характерному грохоту, как от приближающегося на большой скорости поезда.

Если Ваш дом расположен в опасной зоне:

  • составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации;
  • уложите в специальный рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды и медикаментов – пусть всегда будет наготове;
  • при угрозе или внезапном селе возьмите приготовленные вещи и поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа.

При заблаговременной эвакуации перед выходом из дома отключите электричество, газ и водопровод, затушите печи. Плотно закройте двери, окна и вентиляционные отверстия.

После схода селя следует остерегаться повторных сходов, сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Маршрут безопасного движения и пункты сбора при селе необходимо знать всегда – их можно уточнить в районных отделах по ЧС и своих КСК, ОСИ по месту жительства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147095-oranzhevyy-uroven-selevoy-opasnosti-obyavili-v-gorah-almaty/

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