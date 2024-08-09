Жара до +42 и сильный дождь: какой будет погода в мегаполисах Казахстана
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В Алматы и Шымкенте сегодня, 9 августа, ожидается днем сильная жара до 40-42 градусов. Жителей столицы же ожидает сильный дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ясная погода. Температура днем поднимется до 40 градусов, а ночью опустится до 18 градусов. Скорость ветра будет равна 6,9 м/с.
Жителям Астаны обещали сильный дождь. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью температура снизится до 14 градусов. Скорость ветра - 10,4 м/с.
В Шымкенте сегодня будет облачно. Днем столбики термометров поднимутся до 42 градусов, ночью опустятся до 27 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,7 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2146654-zhara-do-42-i-silnyy-dozhd-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/