Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жара до +42 и сильный дождь: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Опубликовано:

Дождь на улице
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы и Шымкенте сегодня, 9 августа, ожидается днем сильная жара до 40-42 градусов. Жителей столицы же ожидает сильный дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ясная погода. Температура днем поднимется до 40 градусов, а ночью опустится до 18 градусов. Скорость ветра будет равна 6,9 м/с.

Жителям Астаны обещали сильный дождь. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью температура снизится до 14 градусов. Скорость ветра - 10,4 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. Днем столбики термометров поднимутся до 42 градусов, ночью опустятся до 27 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,7 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2146654-zhara-do-42-i-silnyy-dozhd-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/

Автор: Айбекова Сауле

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Жара до +42 и сильный дождь: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie