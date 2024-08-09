Грозы, град, сильный ветер: какой будет погода в выходные в Казахстане

Прогноз погоды по Казахстану на 10-12 августа представили в "Казгидромет". По данным синоптиков, в эти дни температура будет постепенно снижаться, передает NUR.KZ.

Сообщается, что с 10 по 12 августа на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града.

Сильные дожди прогнозируются 10, 12 августа на северо-западе страны, 10 августа – в центре, 10-11 августа – на востоке, 11 августа – на юго-востоке страны. По республике ожидается усиление ветра.

"На большей части Казахстана прогнозируется постепенное понижение температуры: днем на западе страны до +20...+30°С, на северо-западе –до +15...+28°С, на севере – до +15...+25°С, на востоке и в центре – до +17....+28°С.

На юго-востоке страны в дневное время сохранится сильная жара +35...+38°С, на юге Казахстана ожидается +30...+37°С", - сообщили в "Казгидромет".

Ранее мы писали о прогнозе погоды на 9 августа в Астане, Алматы и Шымкенте.

Также синоптики рассказали, что в июле был побит температурный рекорд 30-летней давности в одном из городов Казахстана.

До этого сообщалось, что июнь 2024 года оказался самым жарким за всю историю. Июнь 2024 стал 13-м месяцем, который продолжил устанавливать рекорды температуры по планете. Таким образом, уже более года средняя глобальная температура выше, чем в доиндустриальную эпоху.