"Алматинцы, живите": южную столицу накрыл очередной мощный ливень (видео)

Сегодня в Алматы разразился ливневый дождь, местами с переходом в град и сильным ветром. В Сети алматинцы делятся впечатлениями, передает NUR.KZ.

Судя по видео и комментариям в социальных сетях, после непогоды Алматы снова "поплыл". К тому же, в городе после дождя разыгрался сильный ветер.

Дороги в городе уже топит после дождя, многие затрудняются перейти улицы.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

В комментариях люди делятся впечатлениями, шутят и сокрушаются. Многие пишут, что лето в этот раз в южной столице удивительное:

"Господи, что происходит у нас", "Почему каждый день дождь?", "Точно лето сейчас?".

Многие замечают, что непогода затянулась:

"Уже 3 недели дождь жить не дает", "В Алматы уже тропический климат", "Такое ощущение будто у океана живем…".

Те, кого ненастье застало на улице, делятся впечатлениями, кто-то уже пишет о последствиях:

"Я пришла домой вся мокрая насквозь", "Пацаны, рядом со мной молния ударила, какую эмоцию мне подобрать?", "Очень лютый ливень, рядом со мной молния шарахнула по дереву - и оно грохнулось", "У меня весь двор затопило".

Другие не теряют оптимизма и видят в непогоде повод для шуток:

"Только лодку в гараж загнал...", "Бедные автомойщики, бизнес в жестких убытках по ходу", "Алматы немного спутали с Аралом. Не сюда, дождь, не сюда-а-а", "Я сегодня в обед ходил с зонтиком в руке, люди смотрели на меня как на психа. Теперь я смеюсь последним".

Но есть и те, кому такая погода нравится:

"Свежайше, уж лучше так, чем в жару и духоту", "Для Алматы такая погода необходима как воздух", "Это лучше бесконечной жары, поскорей бы зима", "Хороший дождик", "Свежак, кайф", - пишут они.

Напомним, вчера Департамент по ЧС Алматы предупредил горожан об ухудшении погодных условий, формировании склонового стока и подъеме уровня воды в реках в горах. Ранее синоптики прогнозировали, что дождь будет идти всю неделю в Алматы.

А 16 июля стало известно, что вследствие затянувшихся дождей новый терминал в аэропорту Алматы снова затопило. Отметим, что и в начале в Сети появилось видео, на котором запечатлена течь в крыше нового терминала воздушной гавани.