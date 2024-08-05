"Угроза прорыва": об опасности предупредили жителей Алматинской области

В связи со сложной селевой ситуацией в горных районах Алматинской области, жителей и гостей региона просят быть бдительными и не выезжать в горы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматинской области в Instagram, в горных районах Алматинской области сохраняется сложная селевая ситуация из-за повышения температурного фона, интенсивного таяния ледников и наполнения моренно-ледниковых озер, а также увеличения стока в русле реки Талгар.

"Озеро №19 в бассейне реки Талгар представляет реальную угрозу прорыва по внутри-моренным каналам стока, с возможным выходом воды в северной и в северо-восточной части современной морены. Прорыв ледникового озера, по прогнозированию селевых потоков на основе методики фоновой оценки, может произойти с 6 августа текущего года.

В связи с этим жителям, гостям Талгарского района, отдыхающим и туристам запрещено выезжать в горные местности, места отдыха, за пределы гидротехнических сооружений, расположенные в верхней части города Талгар", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как сообщает акимат, собственников жилых домов и местное население, находящихся вблизи русла реки Талгар, просят внимательно прислушиваться к социальным сетям, телевизору и радио передачам при подключении электросирен.

В мае сообщалось, что дорогу смыло в Алматинской области из-за резкого подъема уровня воды в реке Талгар.

Летом прошлого года из-за резкого поднятия уровня воды в реке Талгар пришлось экстренно эвакуировать отдыхающих в одном из районов Алматинской области.

На сайте Silk Road Adventures указано, что река Талгар - одна из самых крупных и полноводных рек северного склона Заилийского Алатау. Она начинается тремя истоками, которые в свою очередь имеют множество второстепенных притоков.

Долина реки Талгар - самая большая на северном склоне Заилийского Алатау. В ее верховьях находятся максимальные высоты хребта и около 21% площади оледенения всего Заилийского Алатау.

Река Талгар имеет три главных истока: Левый Талгар - на западе длиной 32 км, Правый Талгар - на востоке протяженностью 18 км, и Средний Талгар - протяженностью 17 км.