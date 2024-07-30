Об опасности схода селя в горах предупредили алматинцев
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Жителей Алматы, а также туристов призвали в ближайшие дни не посещать горы из-за опасности схода селя - наряду с этим в этих районах ожидается сильный дождь, пишет NUR.KZ со ссылкой на городской ДЧС.
С 31 июля по 1 августа в горных и предгорных районах Алматы прогнозируют сильный дождь. В связи с этим ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках, возможны разливы и подтопления.
Из-за опасности схода селя жителей Алматы и туристов призвали не ходить в горы Иле-Алатау.
В этот период подразделения "Казселезащиты" будут переведены на усиленный режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников.
В ДЧС Алматы также рассказали, как вести себя в селеопасной обстановке:
- постоянно следить за сообщениями в СМИ об обстановке в горах;
- при угрозе или сходе селя необходимо подняться на самые возвышенные точки рельефа;
- не разбивайте палаточный лагерь, не останавливайтесь вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними;
- покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь;
- всегда важно помнить, что застигнутому селевым потоком спастись почти не удается.
Ранее синоптики рассказывали о погоде на неделю в Алматы. Завтра, 31 июля, будет небольшой дождь. Днем температура поднимется до +35 градусов, а ночью опустится до +23 градусов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2142103-ob-opasnosti-shoda-selya-v-gorah-predupredili-almatincev/