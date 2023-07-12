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Эзотерика
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Угрожает ли Алматы сель, рассказали в ДЧС

Опубликовано:

Селевой поток
Сель. Иллюстративное фото: Phil Walter/Getty Images

Из-за наступления селеопасного периода спасатели Алматы и сотрудники "Казселезащиты" приступили к опорожнению наиболее опасных моренно-ледниковых озер, сообщается на сайте МЧС РК.

Как рассказали в МЧС, в окрестностях Алматы имеется 51 моренное озеро, расположены они в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы, Каргалы и Аксай. Шесть из этих озер являются прорывоопасными, поэтому сейчас специалисты проводят превентивные работы по их опорожнению.

Моренное озеро
Моренное озеро. Фото: ДЧС Алматы

Откачивать воду из озер будут с помощью насосов повышенной производительности и дополнительно установленных сифонных труб. Для расширения, расчистки и углубления эвакуационных каналов на перемычках моренных озер задействованы специалисты "Казселезащиты" и специальная техника.

Трубы для опорожнения моренных озер
Трубы для опорожнения моренных озер. Фото: ДЧС Алматы

Сифонные трубы и необходимые материалы на ледниковые озера доставляют с помощью авиации.

Трубы для опорожнения моренных озер
Трубы для опорожнения моренных озер. Фото: ДЧС Алматы

Кроме того, здесь установлены гидропосты "Казселезащиты", которые ведут наблюдение за состоянием моренных озер. Всего в селеопасный период задействовано 20 постов, 9 из которых являются круглогодичными.

"Моренные озера в стадии заполнения, уровень воды в них не достиг критических отметок, поверхностный сток с озер не максимальный", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается также, что специалисты круглосуточно наблюдают за селеопасной ситуацией при помощи 31 станции автоматизированной системы мониторинга селевой опасности. Эти станции позволяют оценить состояние моренно-ледниковых озер и дистанционно в режиме реального времени вести контроль за гидрометеорологической ситуацией.

В целом с июля по сентябрь селевая обстановка в городе будет находится на особом контроле ДЧС и "Казселезащиты".

Что делать при селе

На официальном портале "Электронного правительства" указано, что сель – это поток большой разрушительной силы, состоящий из воды, песка и камней. Он способен разрушать здания, дороги, коммуникационные сети и сооружения, уничтожать сады, заливать пахотные земли, приводить к гибели людей и животных.

Причинами возникновения селя могут стать:

  • интенсивные и продолжительные ливни, прорыв горных водоемов;
  • быстрое таяние снега или ледников;
  • обрушение в русло рек большого количества рыхлого грунта;
  • землетрясения;
  • нарушение правил и норм работы горнодобывающих предприятий;
  • взрывы при прокладке дорог и строительстве других сооружений;
  • неправильное ведение сельскохозяйственных работ;
  • вырубка леса и нарушение почвенно-растительного покрова.

Признаки селевой опасности:

  • продолжительные или интенсивные ливневые дожди в горной местности;
  • резкое и продолжительное повышение температуры воздуха в верховьях селеопасных рек;
  • резкое падение или повышение уровня воды в реке, увеличение мутности воды.

Сель можно распознать по характерному грохоту, как от приближающегося на большой скорости поезда.

Если Ваш дом расположен в опасной зоне:

  • составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации;
  • уложите в специальный рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды и медикаментов – пусть всегда будет наготове;
  • при угрозе или внезапном селе возьмите приготовленные вещи и поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа.

При заблаговременной эвакуации перед выходом из дома отключите электричество, газ и водопровод, затушите печи. Плотно закройте двери, окна и вентиляционные отверстия.

После схода селя следует остерегаться повторных сходов, сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Маршрут безопасного движения и пункты сбора при селе необходимо знать всегда – их можно уточнить в районных отделах по ЧС и своих КСК, ОСИ по месту жительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028299-ugrozhaet-li-almaty-sel-rasskazali-v-dchs/

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