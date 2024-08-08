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Наццентр аккредитации оштрафовали в Казахстане

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Мужчина подписывает документы
Подпись. Иллюстративное фото: pixabay.com

Наццентр аккредитации привлекли к ответственности после госаудита - учреждение оказывало услуги по самостоятельно установленным ценам, передает NUR.KZ со ссылкой на Высшую аудиторскую палату.

Как сообщает пресс-служба Высшей аудиторской Палаты в Telegram-канале, после государственного аудита к административной ответственности Национальный центр аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК привлекли к ответственности.

"В текущем году Высшей аудиторской палатой проведен аудит эффективности Министерства торговли и интеграции РК и его подведомственных организаций. В рамках него было установлено, что Национальный центр аккредитации, будучи субъектом государственной монополии в области оценки соответствия, оказывал ряд услуг по самостоятельно установленным ценам, а не утвержденным курирующим госорганом", - отмечается в сообщении.

Агентству по защите и развитию конкуренции было поручено осуществить контроль соблюдения антимонопольного законодательства РК. Агентство, в свою очередь, подтвердило нарушение требований Предпринимательского кодекса.

В итоге центр аккредитации был привлечен к административной ответственности с наложением штрафа.

Ранее глава ВАП Алихан Смаилов выступал с отчетом, в котором заявлял о тяжелом положении компании "Қазақстан темір жолы". По его словам, перевозчик по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления находится на грани выживания.

Позже в КТЖ ответили на слова Смаилова о долге почти в 3 трлн тенге.

Мы также писали, что Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге. Среди выявленных нарушений были указаны - хроническое неосвоение средств Нацфонда, факты двойной оплаты соисполнителями медуслуг за счет ФСМС, а также факты оформления лекарств на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж.

Нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы и в работе Минздрава. Сообщалось, что аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%. По итогам продаж 2023 года доля отечественных лекарств на рынке составила 18%. Кроме того, формирование предельных цен основано на установлении наценок по принципу "процент на процент", что нормативно позволяет увеличивать стоимость препаратов до 172% от цены завода-производителя.

Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки Высшей аудиторской палаты Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2146254-naccentr-akkreditacii-oshtrafovali-v-kazahstane/

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