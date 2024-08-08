Наццентр аккредитации оштрафовали в Казахстане после проверки

Наццентр аккредитации привлекли к ответственности после госаудита - учреждение оказывало услуги по самостоятельно установленным ценам, передает NUR.KZ со ссылкой на Высшую аудиторскую палату.

Как сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты в Telegram-канале, после государственного аудита к административной ответственности привлечен Национальный центр аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

"В рамках аудита было установлено, что Национальный центр аккредитации, будучи субъектом государственной монополии в области оценки соответствия, оказывал ряд услуг по самостоятельно установленным ценам, а не утвержденным курирующим госорганом", - отмечается в сообщении.

Агентству по защите и развитию конкуренции было поручено осуществить контроль соблюдения антимонопольного законодательства РК. Агентство, в свою очередь, подтвердило нарушение требований Предпринимательского кодекса.

В итоге центр аккредитации был привлечен к административной ответственности с наложением штрафа.

Ранее глава ВАП Алихан Смаилов выступал с отчетом, в котором заявлял о тяжелом положении компании "Қазақстан темір жолы". По его словам, перевозчик по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления находится на грани выживания.

Позже в КТЖ ответили на слова Смаилова о долге почти в 3 трлн тенге.

Мы также писали, что Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге. Среди выявленных нарушений были указаны - хроническое неосвоение средств Нацфонда, факты двойной оплаты соисполнителями медуслуг за счет ФСМС, а также факты оформления лекарств на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж.

Нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы и в работе Минздрава. Сообщалось, что аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%. По итогам продаж 2023 года доля отечественных лекарств на рынке составила 18%. Кроме того, формирование предельных цен основано на установлении наценок по принципу "процент на процент", что нормативно позволяет увеличивать стоимость препаратов до 172% от цены завода-производителя.

Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки Высшей аудиторской палаты Казахстана.