Жара до +45 и сильные дожди ожидаются по Казахстану в ближайшие дни

В период с 8 по 10 августа по Казахстану сохранится неустойчивый характер погоды, на юге продолжится жара до +45 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

8-10 августа на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града.

Наиболее интенсивные дожди ожидаются 8-9 августа на западе, 8-10 августа - на северо-западе, севере, 9-10 августа - в центре, 10 августа - на востоке страны. По Казахстану ожидается усиление ветра.

На юге республики в дневное время сохранится очень сильная жара до +38...+45 градусов, а на северо-западе, севере ожидается постепенное понижение температуры до +15...+22 градусов.

Между тем сегодня в Алматы и Шымкенте прогнозируют ясную погоду, в Астане - небольшой дождь.

Ранее синоптики рассказали, какие погодные рекорды были достигнуты по Казахстану в течение июля. Так, в некоторых областях выпало большое количество осадков, в Жамбылской области ветер достиг скорости 43,5 м/с.

1 июля в Кызылорде температура воздуха ночью опустилась до +12,8 градусов, тем самым обновив рекорд 1992 года.

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