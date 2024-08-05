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Сильная жара ожидается в Шымкенте на этой неделе

Опубликовано:

Яркое солнце высоко в небе
Жара. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 5 по 11 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

5 августа в Шымкенте ожидается ясная погода. Температура в среднем составит +31 градус. Днем воздух может прогреться до +38 градусов, но ночью температура опустится до +25 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

6 августа - без осадков. Температура составит около +31 градуса. Максимальная температура составит +38 градусов, а минимальная - в районе +22 градусов. Скорость ветра составит до 6,8 м/с.

7 августа будет чистое небо. Средняя температура - около +32 градусов. Днем температура поднимется до +40 градусов, а ночью опустится до +23 градусов. Скорость ветра составит 8,6 м/с.

8 августа в Шымкенте обещают ясную погоду. Температура в среднем будет находиться на отметке +33 градуса. Максимально температура поднимется до +42 градусов, а опуститься может до +23 градусов. Скорость ветра будет равняться 8,5 м/с.

9 августа будет небольшой дождь. Среднесуточная температура - около +33 градусов. Днем воздух прогреется до +42 градусов, а ночью похолодает до +25 градусов. Скорость ветра составит 11,3 м/с.

10 августа вновь прогнозируется небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке +28 градусов. Максимальная температура составит +34 градусов, минимальная – около +21 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 4,9 м/с.

11 августа, по прогнозам, будет переменная облачность. Средняя температура составит +29 градусов. Воздух может прогреться и до +34 градусов, но ночью похолодает до +21 градуса. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2144422-silnaya-zhara-ozhidaetsya-v-shymkente-na-etoy-nedele/

Автор: Виктор Николаев

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Сильная жара ожидается в Шымкенте на этой неделе

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