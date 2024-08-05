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Жаркую погоду прогнозируют на этой неделе в Алматы

Опубликовано:

Жаркая погода
Жара. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 5 по 11 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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5 августа в Алматы ожидается пасмурная погода. Температура в среднем составит +30 градусов. Днем воздух может прогреться до +36 градусов, но ночью температура опустится до +23 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

6 августа ожидается небольшой дождь. Температура составит около +27 градусов. Максимальная температура составит +32 градуса, а минимальная - в районе +23 градусов. Скорость ветра составит до 5,6 м/с.

7 августа будет ясная погода без осадков. Средняя температура - около +28 градусов. Днем температура поднимется до +35 градусов, а ночью опустится до +22 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

8 августа в Алматы обещают погоду без осадков. Температура в среднем составит +30 градусов. Максимально температура поднимется до +38 градусов, а опуститься может до +23 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,8 м/с.

9 августа будет ясная погода. Среднесуточная температура - около +33 градусов. Днем воздух прогреется до +40 градусов, а ночью похолодает до +25 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

10 августа прогнозируется небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке +27 градусов. Максимальная температура составит +31 градус, минимальная - около +23 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,2 м/с.

11 августа, по прогнозам, ожидается ясная погода. Средняя температура составит +26 градусов. Воздух может прогреться и до +34 градусов, но ночью похолодает до +21 градуса. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2144424-zharkuyu-pogodu-prognoziruyut-na-etoy-nedele-v-almaty/

Автор: Виктор Николаев

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Жаркую погоду прогнозируют на этой неделе в Алматы

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