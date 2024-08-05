Погода испортится к концу недели в Астане

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 5 по 11 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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5 августа в Астане будет переменная облачность, без осадков. Температура в среднем составит +21 градус. Днем воздух может прогреться до +25 градусов, но ночью температура опустится до +13 градусов. Скорость ветра составит 6,4 м/с.

6 августа ожидается пасмурная погода. Температура составит около +23 градусов. Максимальная температура составит +26 градусов, а минимальная опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит до 4,2 м/с.

7 августа вновь будет пасмурно. Средняя температура - около +23 градусов. Днем температура поднимется до +28 градусов, а ночью опустится до +19 градусов. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

8 августа в Астане обещают небольшой дождь. Температура в среднем будет находиться на отметке +21 градус. Максимально температура поднимется до +27 градусов, а опуститься может до +18 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,5 м/с.

9 августа вновь, согласно прогнозу, будет небольшой дождь. Среднесуточная температура будет в районе +22 градуса. Днем воздух прогреется до +30 градусов, а ночью похолодает до +16 градусов. Скорость ветра составит 11,6 м/с.

10 августа вновь ожидается небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке +15 градусов. Максимальная температура составит +17 градусов, минимальная - в районе +14 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 11,4 м/с.

11 августа, по прогнозам, будет пасмурно, без осадков. Средняя температура составит +17 градусов. Воздух может прогреться и до +22 градусов, но ночью похолодает до +11 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.