Дождь и 40-градусная жара прогнозируются в мегаполисах Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в среду, 7 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до +34 градусов, а ночью опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +30 градусов, ночью температура снизится до +17 градусов. Скорость ветра – 5,2 м/с.

В Шымкенте сегодня - без осадков В дневное время столбики термометров поднимутся до +40 градусов, ночью опустятся до +22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,6 м/с.

Отметим, накануне синоптики сообщили, что в июле в Казахстане установлены новые температурные рекорды - и по количеству выпавших осадков, и по минимальным значениям температуры воздуха.

Также специалисты метеослужбы рассказали о погоде в августе - месяц начнется с неустойчивой погоды на большей части Казахстана. Ожидаются кратковременные дожди c грозами, в отдельных районах - сильные дожди, с вероятностью града и порывистого ветра.

Первые 10 дней августа прогнозируется небольшое колебание температуры воздуха.

В течение второй и третьей декад августа жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом.