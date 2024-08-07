Дождь и 40-градусная жара прогнозируются в мегаполисах Казахстана сегодня
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в среду, 7 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до +34 градусов, а ночью опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +30 градусов, ночью температура снизится до +17 градусов. Скорость ветра – 5,2 м/с.
В Шымкенте сегодня - без осадков В дневное время столбики термометров поднимутся до +40 градусов, ночью опустятся до +22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,6 м/с.
Отметим, накануне синоптики сообщили, что в июле в Казахстане установлены новые температурные рекорды - и по количеству выпавших осадков, и по минимальным значениям температуры воздуха.
Также специалисты метеослужбы рассказали о погоде в августе - месяц начнется с неустойчивой погоды на большей части Казахстана. Ожидаются кратковременные дожди c грозами, в отдельных районах - сильные дожди, с вероятностью града и порывистого ветра.
Первые 10 дней августа прогнозируется небольшое колебание температуры воздуха.
В течение второй и третьей декад августа жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2145529-dozhd-i-40-gradusnaya-zhara-prognoziruyutsya-v-megapolisah-kazahstana-segodnya/