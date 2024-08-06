Температурный рекорд 30-летней давности побит в июле в одном из городов Казахстана

В июле в Казахстане установлены новые температурные рекорды - и по количеству выпавших осадков, и рекорды по минимальным значениям температуры воздуха, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В этом году июль, по данным синоптиков РГП "Казгидромет", был дождливым.

Так, в первой половине июля на большей части Казахстана наблюдалась активная циклоническая деятельность, на территории республики были отмечены рекорды по количеству выпавших осадков.

на метеостанции Дмитриевка в области Абай выпало 72 мм, при норме за месяц 55 мм;

на метеостанции Федоровка в Павлодарской области выпало 51 мм, при норме 59 мм;

5 июля в Темирязево в Северо-Казахстанской области выпало 106 мм, при норме 60 мм;

11 июля в Кос-Истек в Актюбинской области выпало 100 мм, при норме за месяц 39 мм;

18 июля в Коктобе в Павлодарской области за сутки выпало 81 мм, при норме за месяц 49 мм.

В течение месяца также наблюдались гроза, град, пыльные бури, часто усиливался ветер с порывами до 15-28 м/с, а 17 июля на автоматической метеорологической станции (АМС) Бериктас (Жамбылская область) ветер достиг скорости 43,5 м/с.

Также в начале месяца в отдельных районах юга страны отмечались рекорды по минимальным значениям температуры воздуха.

Так к примеру, 1 июля в Кызылорде температура воздуха ночью опустилась до +12,8°С, тем самым обновив рекорд 1992 года +15,5°С, 2 июля в Шымкенте опустилась до +10,5°С, обновился рекорд 1998 года +13,4°С.

При этом в июле жаркая погода наблюдалась лишь на западе республики, температура достигала +36+42°С. В эти дни в отдельных районах наблюдались рекорды максимальных температур воздуха. Например, 7 июля в Актау наблюдалась рекордно-высокая температура для этого дня +42,2°С, тем самым обновился рекорд 2010 года (+38,2°С).

Во второй половине месяца, по данным синоптиков, погодные условия изменились: большая часть республики оказалась под влиянием теплых воздушных масс, и температура воздуха постепенно повысилась.

Так, в северной половине страны температура достигала +30+36°С, на востоке - до +40°С, а на юге - до +38+43°С. В то же время на западе страны началось понижение температуры, ночью она опускалась до +8+16°С.

В Астане средняя за месяц температура воздуха составила +21,8°С, что было выше нормы на 1,2°, при норме +20,6°С. Самая высокая температура воздуха отмечалась 31 июля и составила +32,8°С. Самая низкая температура воздуха в столице была зафиксирована 1 июля и составила +12,7°С.

Напомним, ранее сообщалось, что июнь 2024 вновь побил температурные рекорды, став самым жарким за историю наблюдений. Это 13-й месяц подряд, когда температура превышает прежние показатели.

Сообщалось также, что в июне в ряде городов побиты рекорды 10-18 летней давности.

Ранее синоптики рассказали о температурных рекордах в мае в Казахстане. Во многих регионах страны осадков выпало в 2-5 раз больше нормы.

А в мае мы писали, что апрель побил 57-летний рекорд по температуре в Казахстане. По данным госметеослужбы, среднемесячная температура воздуха на большей части страны была теплее обычного на 1-6°. В течение месяца в разных частях страны были зафиксированы рекорды по температуре воздуха.