Синоптики рассказали о температурных рекордах в мае в Казахстане

В мае 2024 года во многих регионах страны осадков выпало в 2-5 раз больше нормы. Погода тоже не радовала, обновив антирекорды температур 90-х годов, передает NUR.KZ со ссылкой на Казгидромет.

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", майской погодой на территории Казахстана управляли в основном холодные и влажные воздушные массы.

Из-за частого прохождения циклонов и атмосферных фронтов во многих регионах осадков выпало больше нормы.

Наиболее дождливым выдался май в Алматинской области, по данным метеорологической станции (МС) Каменское плато: 195,9 мм при норме 139 мм.

В отдельные дни месяца за сутки выпала месячная норма осадков, к примеру:

8 мая на МC Атырау за сутки выпало 31 мм при норме за месяц 28 мм,

на МC Актау выпало 20 мм при норме 13 мм,

19 мая на МC Кокшетау выпало 27 мм при норме 26 мм; на МC Боровое – 57 мм при норме 34 мм,

26 мая на МC Талдыкорган выпало 42 мм при норме за месяц 39 мм, и др.

В то же время в западных и северо-западных регионах страны, а также локально в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, в областях Улытау, Абай и Жетісу было, наоборот, засушливо. На МС Джаныбек в ЗКО осадки отсутствовали в течение всего месяца.

Дожди в остальной части Казахстана и приток арктических холодных масс принес холода: в ночные часы температура воздуха в северной половине страны опускалась до заморозков 1-5°С.

В отдельных районах страны даже были обновлены рекорды по минимальной температуре воздуха, к примеру:

в Актобе 5 мая была зафиксирована температура воздуха -3,6°С, 6 мая -2,5°С, тем самым обновив рекорд за 2000 год (-2,0°С) и 1990 год (-1,8°С);

20 мая в Актау ночной минимум составил +9,4°С, также оказался рекордным значением для этого дня, предыдущий рекорд был в 1997 году, и он составил +9,6°С;

26 мая был зафиксирован рекорд в Западно-Казахстанской области на МС Джусалы: ночной минимум составил +3,4°С, обновив рекорд 1992 года - +4,0°С.

В Астане средняя за месяц температура воздуха составила +12,3°С, что было ниже нормы на 2,2°, при норме +14,5°С. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована 1 мая и составила -0,2°С, а самая высокая температура воздуха отмечалась 9 мая и составила +25,8°С. За месяц выпало 76 мм осадков, при норме в 33 мм, что превысило норму в 2,3 раза.

Также в течение мая часто наблюдались такие явления как грозы, пыльные бури, град, порывистый ветер, в отдельных регионах ветер усиливался до 31-41 м/с (в области Жетiсу на АМС Достык 11, 26 мая отмечался ветер 41 м/с).

Напомним, в апреле синоптики представили консультативный прогноз на май, в котором сообщали о неустойчивом характере погоды, дождях, грозах и порывистом ветре. При этом температура воздуха ожидалась выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики, около нормы – в западных регионах страны.

В начале мая Казгидромет представил новый прогноз на месяц. Отмечалось, что по республике ожидается усиление ветра, гроза, на юге, юго-востоке, в центре - град, на юге, юго-востоке - шквал, на юго-западе, юге, западе пыльная буря, на севере - туман.

К концу мая синоптики объявили штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные условия сохранялись на всей территории страны.