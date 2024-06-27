Синоптики рассказали о температурных рекордах в мае в Казахстане
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В мае 2024 года во многих регионах страны осадков выпало в 2-5 раз больше нормы. Погода тоже не радовала, обновив антирекорды температур 90-х годов, передает NUR.KZ со ссылкой на Казгидромет.
Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", майской погодой на территории Казахстана управляли в основном холодные и влажные воздушные массы.
Из-за частого прохождения циклонов и атмосферных фронтов во многих регионах осадков выпало больше нормы.
Наиболее дождливым выдался май в Алматинской области, по данным метеорологической станции (МС) Каменское плато: 195,9 мм при норме 139 мм.
В отдельные дни месяца за сутки выпала месячная норма осадков, к примеру:
- 8 мая на МC Атырау за сутки выпало 31 мм при норме за месяц 28 мм,
- на МC Актау выпало 20 мм при норме 13 мм,
- 19 мая на МC Кокшетау выпало 27 мм при норме 26 мм; на МC Боровое – 57 мм при норме 34 мм,
- 26 мая на МC Талдыкорган выпало 42 мм при норме за месяц 39 мм, и др.
В то же время в западных и северо-западных регионах страны, а также локально в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, в областях Улытау, Абай и Жетісу было, наоборот, засушливо. На МС Джаныбек в ЗКО осадки отсутствовали в течение всего месяца.
Дожди в остальной части Казахстана и приток арктических холодных масс принес холода: в ночные часы температура воздуха в северной половине страны опускалась до заморозков 1-5°С.
В отдельных районах страны даже были обновлены рекорды по минимальной температуре воздуха, к примеру:
- в Актобе 5 мая была зафиксирована температура воздуха -3,6°С, 6 мая -2,5°С, тем самым обновив рекорд за 2000 год (-2,0°С) и 1990 год (-1,8°С);
- 20 мая в Актау ночной минимум составил +9,4°С, также оказался рекордным значением для этого дня, предыдущий рекорд был в 1997 году, и он составил +9,6°С;
- 26 мая был зафиксирован рекорд в Западно-Казахстанской области на МС Джусалы: ночной минимум составил +3,4°С, обновив рекорд 1992 года - +4,0°С.
В Астане средняя за месяц температура воздуха составила +12,3°С, что было ниже нормы на 2,2°, при норме +14,5°С. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована 1 мая и составила -0,2°С, а самая высокая температура воздуха отмечалась 9 мая и составила +25,8°С. За месяц выпало 76 мм осадков, при норме в 33 мм, что превысило норму в 2,3 раза.
Также в течение мая часто наблюдались такие явления как грозы, пыльные бури, град, порывистый ветер, в отдельных регионах ветер усиливался до 31-41 м/с (в области Жетiсу на АМС Достык 11, 26 мая отмечался ветер 41 м/с).
Напомним, в апреле синоптики представили консультативный прогноз на май, в котором сообщали о неустойчивом характере погоды, дождях, грозах и порывистом ветре. При этом температура воздуха ожидалась выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики, около нормы – в западных регионах страны.
В начале мая Казгидромет представил новый прогноз на месяц. Отмечалось, что по республике ожидается усиление ветра, гроза, на юге, юго-востоке, в центре - град, на юге, юго-востоке - шквал, на юго-западе, юге, западе пыльная буря, на севере - туман.
К концу мая синоптики объявили штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные условия сохранялись на всей территории страны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125065-sinoptiki-rasskazali-o-temperaturnyh-rekordah-v-mae-v-kazahstane/